Otomobil ihracatı 1 milyar doları aştı

Türkiye'nin ihracatında lokomotif konumundaki otomotiv sektörü, geçen ay 69 ülkeye binek otomobil satışından 1 milyar doları aşan döviz girdisi sağladı.
Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB) verilerine göre, otomotiv sektörü, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle mart, nisan ve mayısta yaşanan üretim ve ihracat düşüşünün ardından haziran ayıyla yakaladığı yükseliş trendini sürdürüyor.
Haziran-Kasım döneminde 2019'un aynı aylarının ihracat rakamlarına yaklaşan sektör temsilcileri, geçen ay 69 ülkeye binek otomobil gönderdi.
Kasım 2019'da 1 milyar 166 milyon 584 bin dolarlık ihracat yapan sektör temsilcilerinin bu yılın aynı ayında gerçekleştirdiği dış satım 1 milyar 8 milyon 189 bin dolar olarak kayıtlara geçti. Sektörün Kasım ihracatında, önceki aylarda olduğu gibi Avrupa ülkeleri başı çekti.
EN ÇOK FRANSA'YA GÖNDERİLDİ
En fazla dış satımın yapıldığı Fransa'ya geçen ay ihracat, Kasım 2019'a kıyasla yüzde 54,9 artarak 136 milyon 756 bin dolardan, 211 milyon 834 bin dolara yükseldi.
Geçen ay ihracat listesinin ikinci sırasında, önemli pazarlardan İtalya yer aldı. Bu ülkeye dış satım 2019'un kasım ayına göre yüzde 12,38 gerilemesine rağmen 11 milyon 324 bin dolar seviyesinde oldu.
Sektör temsilcileri üçüncü sıradaki Almanya'ya ise 76 milyon 308 bin dolarlık binek otomobil satışına ulaştı.
115 ÜLKEYE İHRACAT
Türk otomotiv üreticileri, bu yılın ocak-kasım döneminde 115 ülkeye dış satım yaptı. Otomotiv imalatçıları, 11 aylık süreçte de en fazla ihracatı 1 milyar 419 milyon 419 bin dolarla Fransa'ya gerçekleştirdi.
Ocak-kasım aylarında ikinci sıradaki Almanya'ya 764 milyon 292 bin dolar, üçüncü sıradaki İtalya'ya ise 763 milyon 152 bin dolarlık otomobil satışına imza atıldı.
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