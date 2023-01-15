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Otomobil, bariyerleri aşıp metro hattına girdi

Bursa'da, sürücü Fatih Ş.'nin direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, refüjdeki demir bariyerleri aşıp metro hattına girdi. Kazada Fatih Ş., hafif yaralandı

Giriş: 15.01.2023 - 08:15 | Güncelleme: ABONE OL
Otomobil, bariyerleri aşıp metro hattına girdi
Otomobil, bariyerleri aşıp metro hattına girdi
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DHA

Kaza, saat 05.30 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi Mudanya Bulvarı üzerinde meydana geldi.

Otomobiliyle seyir halinde olan Fatih Ş., direksiyon hakimiyetini kaybetti. Sürücüsünün kontrolünden çıkan araç, refüjdeki demir bariyerlere çarpıp, Paşaçiftliği İstasyonu'nun bulunduğu bölgedeki metro hattına girdi.

İstasyon görevlilerinin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kazada hafif yaralanan sürücü Fatih Ş., olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından tedbir amaçlı Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza sebebiyle metro seferlerinde kısa süreli aksama meydana geldi. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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