Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Haberler Gündem 3. Sayfa Otomobil bariyere çarptı: 3 yaralı

        Gebze'de otomobil bariyere çarptı: 3 yaralı

        Kocaeli Gebze'de sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, bariyere çarptı. Korkunç kazada yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.07.2023 - 01:55
        ABONE OL
        ABONE OL
        Otomobil bariyere çarptı: 3 yaralı
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bariyerlere çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı.

        BARİYERE ÇARPTI, HURDAYA DÖNDÜ

        Köşklü Çeşme Mahallesi D-100 karayolu İstanbul istikametinde ilerleyen Salih Altın idaresindeki otomobil kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı.

        AA'nın haberine göre; kazada sürücü Salih Altın ile Songül Altın ve Yusuf Cemal Altın yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        YARALILARIN DURUMU İYİ

        Ekiplerce sıkıştıkları yerden çıkartılan yaralılar ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        Kaza nedeniyle karayolunun İstanbul istikametinde yoğunluk yaşandı.

        #Son dakika haberler
        #kocaeli
        #Gebze
        #haberler
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        ABD Kongresi'nde 'UFO' oturumu
        ABD Kongresi'nde 'UFO' oturumu
        Fed faiz kararını açıkladı
        Fed faiz kararını açıkladı
        Fener alayı!
        Fener alayı!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Selahattin Baki'den olay sözler
        Selahattin Baki'den olay sözler
        Beykoz'da orman yangını!
        Beykoz'da orman yangını!
        Yeniler şov yaptı, Fener kazandı
        Yeniler şov yaptı, Fener kazandı
        Türkiye, BM'nin kararından memnun
        Türkiye, BM'nin kararından memnun
        Sınırda yürek sızlatan olay!
        Sınırda yürek sızlatan olay!
        Fransızlar duyurdu
        Fransızlar duyurdu
        İstanbul'un akciğeri yine çöplüğe döndü!
        İstanbul'un akciğeri yine çöplüğe döndü!
        Güneş'ten flaş açıklamalar!
        Güneş'ten flaş açıklamalar!
        Tanju Özcan CHP'den ihraç edildi
        Tanju Özcan CHP'den ihraç edildi
        Toni Kroos'tan Arda Güler sözleri!
        Toni Kroos'tan Arda Güler sözleri!
        Marsilya'dan yeşil ışık
        Marsilya'dan yeşil ışık
        Akdeniz'de deniz suyunda rekor sıcaklık
        Akdeniz'de deniz suyunda rekor sıcaklık
        Uluslararası Yol Federasyonu'ndan Türkiye'ye 2 ödül
        Uluslararası Yol Federasyonu'ndan Türkiye'ye 2 ödül
        Kira ve barınma krizine çözüm ne?
        Kira ve barınma krizine çözüm ne?
        Dünyada biten transferler
        Dünyada biten transferler
        Sırra kadem bastı
        Sırra kadem bastı
        Habertürk Anasayfa