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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Otomatik kapı pazarı 50 milyar dolara koşuyor - İş-Yaşam Haberleri

        Otomatik kapı pazarı 50 milyar dolara koşuyor

        Küresel otomatik kapı pazarı büyüklüğünün, yüzde 7,7'lik bileşik yıllık büyüme oranıyla 2032 yılında 48 milyar doları aşması bekleniyor. Monador Otomatik Kapı Sistemleri Kurucu Ortağı Mehmet Hürrem Bingöl, bu büyümede ana faktörün artan kentleşmenin yanı sıra otomatik kapıların güvenlik ve enerji tasarrufunda sunduğu fayda olduğunu söyledi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.01.2024 - 11:36 Güncelleme: 18.01.2024 - 11:37
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        Otomatik kapı pazarı 50 milyar dolara koşuyor
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        Ticari ve kamu binalarının yanı sıra konutlarda da otomatik kapı kullanımı hızla yaygınlaşırken, sektörün küresel pazar büyüklüğü 50 milyar dolara koşuyor. Geçen yıl dünya genelinde otomatik kapı pazarı büyüklüğü 25 milyar doları aşarken, pazar büyüklüğünün yüzde 7,7'lik bileşik yıllık büyüme oranı (CAGR) ile 2032 yılında 48,1 milyar dolara ulaşması bekleniyor.

        Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan Monador Otomatik Kapı Sistemleri Kurucu Ortağı Mehmet Hürrem Bingöl, “Artan kentleşme, altyapı geliştirme projeleri ve teknolojik gelişmeler sektörümüzün her zaman itici gücü olurken, son yıllarda hijyen ve konfor talebindeki artışın yanı sıra otomatik kapılar enerji tasarrufu ve güvenlik konusunda sağladığı faydalar nedeniyle de oldukça yoğun ilgi görüyor. Hastaneler, havaalanları, oteller, AVM’ler ve iş merkezlerinde yaygın olarak kullanılan otomatik kapılar artık konutlarda da tercih ediliyor” dedi.

        ENERJİ VERİMLİLİĞİNİ ARTIRIYOR

        Otomatik kapıların kolaylığının yanı sıra çeşitli avantajları da bulunduğunu vurgulayan Bingöl, bu avantajları şöyle sıraladı: “Binalara temassız giriş-çıkışa olanak sağlayan otomatik kapılar, ısı kaybını azaltarak enerji verimliliğini artırıyor. Güvenlik noktasında acil çıkış gereksinimlerini karşılayan otomatik kapılar engelsiz erişim sağlamak için de pratik bir seçenek olarak dikkat çekiyor.”

        Monador Otomatik Kapı Sistemleri olarak 35 yılı aşkın süredir Türkiye’de sektöre yön verdiklerini vurgulayan Bingöl, sözlerine şöyle devam etti: “Kayar kapılardan döner kapılara ve güvenlik kapılarına kadar geniş bir ürün gamımız bulunuyor. İsviçre merkezli Gilgen ve Hollanda merkezli Boon Edam markalarının Türkiye ve Ortadoğu ayağındaki tam yetkili merkez üssü olarak faaliyetlerimizi kesintisiz sürdürüyoruz. Bugün Türkiye’nin dört bir yanında şehir hastaneleri gibi önemli kamu kurumlarının yanı sıra yerli ve yabancı kuruluşların çoğunun kapısında Monador’un imzası mevcut. Yurt içinde verdiğimiz hizmetlerimizi Azerbaycan, Gürcistan, Kazakistan, Türkmenistan, Özbekistan, Irak gibi bölge merkezi ülkelerde de sürdürüyoruz. En kaliteli hizmeti sunmak için çalışmalarımıza aralıksız devam ediyoruz.” 2023 yılını ciddi oranda büyüyerek kapattıklarını vurgulayan Bingöl, “Geçen yıl ciromuz 2022 yılına kıyasla yüzde 119 artarken, yurt içi satışlarımız yüzde 68, yurt dışı satışlarımız da yüzde 343 oranında artış gösterdi. 2024 yılında da buna paralel büyümeye devam edeceğimizi öngörüyoruz” dedi.

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