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Otokar, yılın ilk 6 aylık sonuçlarını paylaştı. Fikri mülkiyet hakları kendine ait ürünleriyle 5 kıtada 60'tan fazla ülkede faaliyet gösteren Otokar, ticari ve savunma sanayiindeki araç teslimatlarıyla 2021'in ilk yarısında cirosunu geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 64 artırdığını bildirdi.

Yılın ilk yarısını 1.9 milyar TL'lik ciro ile kapatan şirket, ihracatını geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 37 büyüttü. Otokar'ın ilk 6 aydaki ihracatı 152 milyon USD ve net kârı 396,5 milyon TL olarak gerçekleşti.

Şirketin pandemi koşullarına rağmen güvenli üretim uygulamalarıyla faaliyetlerini sağlıklı bir şekilde yürütüp sürdürülebilir büyümesine devam ettiğini kaydeden Otokar Genel Müdürü Serdar Görgüç, "Geride bıraktığımız 6 ayda İzmir Büyükşehir Belediyesi ESHOT Genel Müdürlüğü'nden aldığımız 364 adetlik otobüs siparişimizi tamamladık, yurt dışından aldığımız askeri araç siparişlerimizin teslimatları devam etti. Şehir içi toplu ulaşımda, turizm sektöründe, lojistik alanında teslimatlarımızı sürdürdük. Askeri araçlarımız dost ve müttefik ülkelerde takdir toplamaya devam etti. Türkiye'nin yanı sıra ihracat pazarlarında da tercih edilen aracımız COBRA II'nin mayına karşı korumalı aracı COBRA II MRAP'ı geliştirip ürün ailemize ekledik. Türkiye'nin otonom otobüsünün testlerini tamamladık" dedi.

Son 10 yılda cirosunun yüzde 8'ini Ar-Ge faaliyetlerine ayırarak bu alanda 1,3 milyar TL'lik harcama gerçekleştiren Otokar'ın, geniş ürün gamıyla faaliyet gösterdiği segmentlerde Türkiye'nin en çok tercih edilen otobüs markası unvanını koruduğunu belirten Görgüç, "Kendi teknolojimiz, mühendislerimizin tasarladığı araçlar, uygulamalarımız ve müşterilerimizin isteklerine uygun geliştirdiğimiz ticari araçlarımız ülkemizde ve dünyanın dört bir yanında milyonlarca yolcuya hizmet veriyor. Önümüzdeki süreçte iç pazardaki Ankara EGO Genel Müdürlüğü başta olmak üzere yeni siparişlerimiz ile liderliğimizi korumak için çalışmaya devam edecek, ihracat pazarlarında büyümemizi sürdüreceğiz. Başta ordumuz, güvenlik güçlerimiz olmak üzere 50'den fazla kullanıcımıza en iyi ürün ve hizmeti sunmak için çalışıyoruz" diye konuştu.