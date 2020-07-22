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Otokar, 398.2 milyon TL modernizasyon yatırımı için teşvik belgesi aldığını duyurdu.

Şirketin dün akşam Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) gönderdiği açıklamaya göre, dört yıl içinde tamamlanacak yatırım için KDV istisnası, gümrük vergisi muafiyeti, vergi indirimi, sigorta primi işveren desteği ve faiz desteği alındı.

Yapılan açıklamada, "Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü'ne yapmış olduğumuz Yatırım Teşvik Belgesi müracaatımız onaylanmış ve toplam 398.2 milyon TL'lik tutarda ve 4 yıllık dönemde yapılması öngörülen modernizasyon yatırımı için adımıza Yatırım Teşvik Belgesi düzenlenmiştir. Bölgesel Yatırım kapsamındaki yatırımlarımızla ilgili olarak yararlanacağımız destek unsurları KDV İstisnası, Gümrük Vergisi Muafiyeti, Vergi İndirimi Oranı yüzde 80– Yatırım Katkı Oranı yüzde 40, Sigorta Primi İşveren hissesi Desteği (7 yıl) ve Faiz Desteği'dir" ifadeleri yer aldı.