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        Haberler Gündem Otobüste tartıştığı kadını bacağından bıçakladı - Güncel haberler

        Otobüste tartıştığı kadını bacağından bıçakladı

        Bursa'da Gülay K., halk otobüsünde tartıştığı kişi tarafından bacağından bıçaklanırken polis, kaçan erkek şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.11.2024 - 00:15 Güncelleme: 17.11.2024 - 00:15
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        Otobüste tartıştığı kadını bıçakladı
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        Olay, saat 19.00 sıralarında Osmangazi ilçesi Fevzi Çakmak Caddesi üzerinde meydana geldi. Kent içi toplu ulaşım aracı olan özel halk otobüsüne binen Gülay K. ile kimliği henüz belirlenemeyen erkek yolcu arasında tartışma çıktı.

        Yaşanan arbede sırasında Gülay K, tartıştığı erkek yolcunun bıçaklı saldırısında bacağından yaralandı. Şüpheli olayın ardından otobüsten inip kaçtı.

        Diğer yolcuların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı kadın, olay yerinde sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis ekipleri, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

        Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.

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