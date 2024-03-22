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        Haberler Gündem 3. Sayfa Otobüste genç kadını taciz etmişti! - Adana son dakika haberleri

        Otobüste genç kadını taciz etmişti!

        Adana'da üniversite öğrencisi ve aynı zamanda muhasebeci olarak çalışan genç kızı otobüste taciz eden şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Zanlı Hüseyin S., vatandaşlar tarafından yakalanıp polise teslim edilmişti

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 22.03.2024 - 10:18 Güncelleme: 22.03.2024 - 10:18
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        Otobüste genç kadını taciz etmişti!
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        Adana'da olay, 21 Mart günü Seyhan ilçesine bağlı Yenibaraj Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, üniversite öğrencisi Burcu A. (24), muhasebeci olarak çalıştığı iş yerine gitmek için Sarıçam ilçesine bağlı Çarkıpare Mahallesi'nde özel halk otobüsüne bindi.

        OTOBÜSTEKİLER TACİZCİYİ DARP ETTİ

        İHA'da yer alan habere göre şüpheli Hüseyin S., daha önceden aynı mahallede oturduğu Burcu A.’nın bulunduğu otobüse bindi. Bir süre Burcu A.’yı gözetleyen Hüseyin S., daha sonra genç kızın arkasındaki koltuğu oturdu. Ardından şüpheli, Burcu A.’yı taciz etti. Bunun üzerine genç kız çığlık attı. Genç kızın çığlık atması üzerine şüpheli, otobüsteki kişiler tarafından darp edildi.

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        POLİS MERKEZİNE GÖTÜRÜLDÜ

        Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü bağlı devriye ekipleri tacizciyi gözaltına alarak polis merkezine götürdü.

        "BENİ SÜREKLİ TAKİP EDİYORDU"

        Tacize uğrayan Burcu A. ifadesinde, "Daha önce de iş yeri ve evimin çevresinde görüyordum. Beni sürekli takip ediyordu. Bugün de vücuduma dokunarak beni taciz etti" dedi.

        CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

        Şüpheli Hüseyin S. ise, "Her zamanki güzergahımda otobüse bindim ve yolculuk yapıyordum. Kimseyi taciz etmedim" diyerek kendisini savundu. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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        #adana
        #Son dakika haberler
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