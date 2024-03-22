Otobüste genç kadını taciz etmişti!

Adana'da olay, 21 Mart günü Seyhan ilçesine bağlı Yenibaraj Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, üniversite öğrencisi Burcu A. (24), muhasebeci olarak çalıştığı iş yerine gitmek için Sarıçam ilçesine bağlı Çarkıpare Mahallesi'nde özel halk otobüsüne bindi.

İHA'da yer alan habere göre şüpheli Hüseyin S., daha önceden aynı mahallede oturduğu Burcu A.’nın bulunduğu otobüse bindi. Bir süre Burcu A.’yı gözetleyen Hüseyin S., daha sonra genç kızın arkasındaki koltuğu oturdu. Ardından şüpheli, Burcu A.’yı taciz etti. Bunun üzerine genç kız çığlık attı. Genç kızın çığlık atması üzerine şüpheli, otobüsteki kişiler tarafından darp edildi.

"BENİ SÜREKLİ TAKİP EDİYORDU"

Tacize uğrayan Burcu A. ifadesinde, "Daha önce de iş yeri ve evimin çevresinde görüyordum. Beni sürekli takip ediyordu. Bugün de vücuduma dokunarak beni taciz etti" dedi.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Şüpheli Hüseyin S. ise, "Her zamanki güzergahımda otobüse bindim ve yolculuk yapıyordum. Kimseyi taciz etmedim" diyerek kendisini savundu. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.