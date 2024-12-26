Oto satışlarında '6+6' kuralı 6 ay uzatıldı

Resmi Gazete'de yayımlanan kararla ikinci el araç satışlarına getirilen 6 ay ve 6 bin km şartı bir kez daha uzatıldı.

Uygulama ilk olarak 1 Temmuz 2023 tarihinde sona erecekken, 1 Ocak 2024’e, daha sonra 1 Temmuz 2024'e ve 1 Ocak 2025’e kadar uzatılmıştı.

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Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre söz konusu kısıtlama 6 ay süreyle 1 Temmuz 2025 tarihine uzatıldı.

Karar Resmi Gazete'de yayımlandı. Açıklamaya "Bakanlık, bu tarihi altı aya kadar uzatmaya yetkilidir” ifadesi eklendi.