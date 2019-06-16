16 HAZİRAN 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Aydın Çayan, yıllar önce otizm teşhisi konulan oğlu Ege Çayan'ın gelişimi için verdikleri mücadeleyi anlattı.
Kıyafet seçiminden sakal traşına, kahvaltısının hazırlanmasından eğitimine kadar otizmli oğlunun hayattaki en büyük destekçisi olan baba Çayan, onunla vakit geçirmekten keyif duyuyor.
Cumhuriyet savcısı Çayan, çocukları otizmli olan ailelerle beraber 9 yıl önce kurduğu Otizm Vakfının da başkanlığını yürütüyor.
"EGE İLE HAYATA BAKIŞ AÇIMIZ DEĞİŞTİ, SABRIMIZ ARTTI"
Otizmli çocuklara gösterilen ilgi ve sevginin önemine işaret eden Çayan, oğullarına sevgilerini hiçbir zaman eksik etmedikleri söyledi.
Ailelerin çocuklarıyla ilgili her türlü sorumluluğu alması gerektiğini, çocukla bağın ancak bu şekilde güçleneceğini dile getiren Çayan, mesafeli bir babalıkla bunun mümkün olamayacağını belirtti.
Oğlunun özellikle kendisine çok düşkün olduğunu ifade eden Çayan, "Bir babanın çocukla bağının güçlü olabilmesi için ona emek vermesi gerekiyor. Böyle bir tutumum vardı benim ama Ege'nin otizmli olduğu ortaya çıktıktan sonra sevgim, yakınlığım, emeğim artarak devam etti" diye konuştu.
Oğluyla ilişkisinin çok iyi olduğunu anlatan Çayan, "Ege çok küçük yaşlardayken doktora kontrole gittiğimizde hastanede 'Anne' değil 'Baba' diye ağlardı. Birbirimize bağlılığımız o zamandan beri vardır" dedi.
"ÇOK ZOR GÜNLER DE GEÇİRDİK"
Otizmli çocukları olan babalara tavsiyede bulunan Çayan, "Ege ile hayata bakış açımız değişti, sabrımız arttı. Çok zor günler de geçirdik. Günlerce uyumadığı günler olabiliyor. Derdini söyleyemez, sizin anlamanız gerekebilir. Sürekli takip edeceksiniz. Çocuğun size güvenmesini sağlayacaksınız." ifadesini kullandı.
Bir baba olarak oğlunun her şeyiyle ilgilendiğini aktaran Çayan, şu değerlendirmede bulundu: "Her babanın bunu yapması gerekir. Okul çağında yanında refakatçi ablaları, abileri oldu ama ben de hep yanında oldum, işimi ona göre ayarladım. Okulun bir öğrencisi gibiydim. Otizmli ailelerin sıkıntıları okul çağından sonra başlar. Çünkü sosyal yaşam ve iş hayatına girme açısından çocuklar için hiçbir planlama yok. Biz çocuklarımızın iş yapabileceğine inanıyoruz. Çocuklar eve kapanmamalılar."
Oğlu ile vakitlerinin büyük çoğunluğunu vakıfta geçirdiklerini anlatan Çayan, "Sabah gözünü açtığı andan itibaren 'Baba' der. Kıyafetlerinin temizliğine, giyinmesine, kahvaltısına kadar destek olmaya çalışırım. Dışarıda ise mümkün olduğunca konuşarak sosyalleştirmeye çalışırım." dedi.
Okul çağı sürecinde oğullarına özel eğitim aldırdıklarını dile getiren Çayan, özel eğitim sürelerinin yetersiz olduğunu ifade etti. Çayan, otizmli çocukların toplumdaki kabulü ve otizm tanısı konulması açısından farkındalığın oluşturulması, bunun için toplumun her kesiminin eğitilmesi gerektiğine vurgu yaptı.
Otizmli çocukların ailesinin yaşadıkları zorlukları daha kolay aşabilmesi için vakfı kurduklarını aktaran Çayan, burada spor, özel eğitim ve rehabilitasyon, iş ve mesleki eğitim birimlerinin bulunduğunu söyledi.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!