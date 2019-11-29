Rahim Ak rak@cyh.com.tr

Dünyada faiz oranlarının düşmesi ile gelinen negatif faiz döneminin yeni bir bankacılık anlayışı doğurduğunu ve Türkiye ekonomisinin ise başta mülteci sorunu olmak üzere zorluklara rağmen dipten dönüş sinyalleri verdiğini anlatan Denizbank Genel Müdürü Hakan Ateş, turizmin ise gelişmeye devam ettiğini söyledi.

Küresel ekonominin ve dünya mal ticaretinin yavaşlarken turizmin hız kesmeyerek ekonomilere önemli destek sağladığını vurgulayan Hakan Ateş, Antalya’da 9. Resort Turizm Kongresinde yaptığı konuşmada “Turizm sektörünün 2023’e kadar yüzde 32 büyüyerek 2.3 trilyon dolara ulaşması bekleniyor. Türkiye’nin sektörden aldığı pay da artacak. 2023’te hedeflenen turizm geliri 65 milyar dolar seviyelerinde. Dengelenme sürecinde hızla gerileyen dış ticaret açığına turizm gelirlerinin eklenmesiyle cari denge pozitife döndü. 2019 sonunda da beklenen turizm geliri de 32-33 milyar dolara seviyelerini aşacak. Geçen yıl bu rakam 29.5 milyar dolardı. Türkiye’ye gelen turist sayısı da bu yıl 50 milyonu aşması bekleniyor. Aynı zamanda turizmde çeşitlilik artacak. Turist sayısında dünyada altıncı sıradayız ancak gelir sıralamasında ilk 10’da değiliz. Gelirleri arttırmak için dolulukları oranlarımızı arttırmalı ve oda başı geliri yükseltmeliyiz” dedi.

HAYRETLER İÇİNDEYİM

2016’dan sonra yaşanan süreçte turizmin hızlı bir toparlanma sürecine girdiğini vurgulayan Hakan Ateş, “Sektörün kredi geri dönüşlerinde ana para ve faiz ödemelerinde ciddi düzelmeler oldu. Bazı firmalar yaşanan kötü süreçte ciddi hasar aldığı için faaliyetine devam edemedi. Ancak çok hızlı bir şekilde el değiştirmeler oldu. Beni hayretler içinde bırakan bir şey var. Bu süreçte telefonlarım susmuyor. ‘İyi bir otel var mı? Nereye yatırım yapalım?’ diye yerli yabancı birçok yatırımcı beni arıyor. Bunca yıldır böyle bir şey görmedim. Biz otel sahipleriyle birlikte 6 otelin satışını gerçekleştirdik. Otel satışa çıktığında 1 ay sürmüyor satışı. 40 yıllık bankacılık hayatımda böyle bir şey görmedim” diye konuştu.

MARKA OTELLER GEREKLİ

Turizmin Türkiye’nin petrolü olduğunu belirten Hakan Ateş, “Dünyaya ihraç edilecek marka oteller yaratılmalı, özellikle destinasyonlar markalaştırılmalı. Turizmi her düzeyde temsil edecek yüksek kalitede insan kaynağı oluşturulmalı. Çeşitlendirilmiş finansman kaynakları yaratılmalı sadece bankalara dayanılmamalı. Doluluk oranlarını arttırmak için taşımacılık faaliyetleri arttırılıp çeşitlendirilmeli. Teknolojik dönüşümle rekabet etmek yerine beraber çalışılmalı” ifadelerini kullandı.

TURİZME EN FAZLA DESTEK VEREN BANKAYIZ

Denizbank'ın turizm sektörüne yüzde 17 pay ile 3 milyar dolar kredi veren banka konumunda olduklarına dikkat çeken Ateş, sektör bağlantılı yatırımlara da 2.7 milyar dolarlık finansman desteği sağladıklarını söyledi.

BAKAN ERSOY: RADİKAL DEĞİŞİKLİĞE GİDİLECEK

Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da kongrede yaptığı konuşmada turizmin Türkiye'de yüzde 21 büyüme ile dünya standartlarını aştığını belirterek, "2023 hedefimiz 75 milyon turist. 2018 rakamlarına göre turist sayısında 6'ıncı gelirde ise 14'üncü olduk. Geçen yıl 29.5 milyon dolar olan gelir 2019'da 34.5 milyar dolara çıkacak" diye konuştu.

Ziyaretçi başına 867 dolar olan kişi başı gelirden hedeflerinin 67 dolar olan kişi başı gecelik kişi başı geliri 86 dolara çıkarmak olduğunu anlatan Ersoy, "Ortalama gecelemeyi 10 gün civarına getirmek istiyoruz. Yurtdışında yerleşik Türk vatandaşlarının harcamaları azalıyor, bu yıl 6.8 milyon yurtdışında yaşayan vatandaşımız Türkiye'ye gelecek. Geliş sıklığı artıyor. Kalış süreleri ve harcamaları azalıyor" dedi.

Bugüne kadar sürdürülen turizm politikalarında radikal değişikliklere gidilmesi gerektiğini anlatan Ersoy şunları kaydetti: "En önemli şey tanıtım ile birlikte yapacağımız değişiklikler. Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı benzeri ajanslar tüm turizm ülkelerinde yıllar önce faaliyete geçmiş. 2020'de sektörden 125 milyon dolar katkı payı toplanması 55 milyon dolar da Turizm Bakanlığı destek olacak. Türkiye'nin ana pazarlarına ilave olarak Çin, Hindistan, Güney Kore, Orta ve Doğu Avrupa ülkeleri odak pazar olacak. Turizm ekonomisinden 81 ilimizin pay almasını sağlamak istiyoruz."

DENİZDEN 4 MİLYON TURİST GELECEK

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile 23 Eylül 2019'da imzalanan niyet anlaşması ile Kruvaziyer Limanı İhalesi’nin 2020 Haziran ayına kadar yapılması ve 2022 Mart ayında da hizmete girmesinin planlandığını dile getiren Ersoy, “Galataport’a ilk gemi 4 Nisan’da yanaşacak. İstanbul’un artık Cruise ile ilgili port sıkıntısı kalmayacak. Türkiye genelinde, 2013’te 1238 gemi ile 2.2 milyon yolcu ağırladık. 2023 hedefimiz 2 bin gemi ve 4 milyon yolcu” diye konuştu.

Turizm sektörü Antalya’da 9. kez düzenlenen Uluslararası Resort Turizm Kongresi’nde bir araya geldi. Antalya Belek’te bu yıl açılan Nest Kongre ve Fuar Merkezi’nde gerçekleşen kongreye Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy, Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, THY Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı, Deniz Bank Genel Müdürü Hakan Ateş, Akdeniz Turistik Otelciler Birliği (AKTOB) Başkanı Erkan Yağcı ve Türkiye Otelciler Federasyonu Başkanı Osman Ayık da katıldı.