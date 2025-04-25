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        Haberler Gündem Oteldeki kameraların bantlandığı ortaya çıktı

        İmamoğlu ve İBB'deki yolsuzluk şüphelilerinin toplantı yaptığı oteldeki kameraların bantlandığı ortaya çıktı

        İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında, Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul'daki bir otelde şüpheliler Yılmaz, Yıldız, Soytekin, Keleş ve Köksal ile görüşmesinden önce korumalarının görüşme yapılan alanı gören kameraları kapattığı görüntüler ortaya çıktı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.04.2025 - 18:19 Güncelleme: 25.04.2025 - 18:32
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        Oteldeki kameraların bantlandığı ortaya çıktı
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        İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında, Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul Etiler'deki Meridyen otelde şüpheliler Yılmaz, Yıldız, Soytekin, Keleş ve Köksal ile görüşmesinden önce korumalarının görüşme yapılan alanı gören kameraları kapattığı görüntüler ortaya çıktı.

        Soruşturma dosyasına giren yeni görüntülerde, İstanbul'daki bir otelde 12 Ekim 2024'te saat 08.48'de elinde bavulla bir kişinin geldiği, İmamoğlu'nun şüpheliler Tuncay Yılmaz, Ertan Yıldız, Adem Soytekin, Fatih Keleş ve Hüseyin Köksal ile görüşmesinden 50 dakika önce korumalarının geldiği görülüyor.

        Söz konusu görüşmenin yapılacağı salonu gören kameraların korumalar tarafından 09.14'te bantla kapatıldığı ve görüntü alınmasını engellediği tespit edilen görüntülerde, İmamoğlu'nun ise 10.04'te geldiği yer alıyor.

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        #İBB soruşturma
        #haberler
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