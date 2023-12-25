ÖSYM 2024 sınav takvimi belli oldu... ÖSYM sınav takvimi ile sınav tarihleri yeniden gündemdeki yerini aldı. 2024 yılında KPSS, DGS, ALES, YKS, YDS ve TUS sınav tarihlerini ve başvuruların ne zaman yapılacağı merak konusu oldu. Yapılan açıklama sonrasında ÖSYM sınav takvimi hakkında merak edilen bilgileri sizler için haberimizde derledik. İşte ayrıntılar...