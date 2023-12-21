ÖSYM sınav takvimi ile sınav tarihleri yeniden gündemdeki yerini aldı. 2024 yılında KPSS, DGS, ALES, YKS, YDS ve TUS sınav tarihlerini ve başvuruların ne zaman yapılacağı merak konusu oldu. Son dakika açıklaması sonrasında ÖSYM sınav takvimi hakkında merak edilen bilgileri sizler için haberimizde paylaştık. İşte detaylar...