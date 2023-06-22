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ÖSYM GÖREVLİ ÜCRETLERİ 2023 | ÖSYM YKS sınav gözetmen ücretleri ne kadar ve ne zaman yatacak?

YKS sınav gözetmen ücretleri ne kadar ve ne zaman yatacak?

Yükseköğretim Kurumları Sınavı, 17 ve 18 Haziran'da gerçekleştirilirken gözler YKS gözetmen ücretlerine çevrildi. TYT, AYT ve YDT sınavlarının güvenilir bir ortamda düzenlenmesi amacıyla görevlendirilen ÖSYM sınav gözetmenlerine yüzde 15'lik vergi dilimi esas alınarak ödeme yapılıyor. 3 milyondan fazla adayın katılım gösterdiği sınavın ardından gözler ÖSYM YKS sınav gözetmen ücretleri ödeme tarihlerine çevrildi. İşte 2023 YKS sınav görevlisi ücret ödeme tarihleri...

Giriş: 22.06.2023 - 09:56 | Güncelleme: ABONE OL
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  • YKS sınav gözetmen ücretleri ödeme tarihleri, ÖSYM tarafından düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sınavının ardından araştırılmaya başlandı. YKS ilk oturumu olan TYT 17 Haziran Cumartesi günü gerçekleştirilirken AYT ve YDS oturumları ise 18 Haziran Pazar günü gerçekleştirildi. 3 milyondan fazla adayın katılım sağladığı sınavda yaklaşık bir milyon ÖSYM gözetmen görev aldı. Üniversite yerleştirme sınavında görev alanların gözü "ÖSYM YKS sınav gözetmen ücretleri ne kadar ve ne zaman yatacak?" sorusuna çevrildi. İşte 2023 ÖSYM görevli ücretleri ödeme tarihlerine ilişkin merak edilenler...

  • YKS GÖZETMEN/GÖREVLİ ÜCRETİ NE KADAR?

    2023 Ocak-Haziran dönemi sınav görevi ücretleri yüzde 15'lik vergi dilimi esas alınarak hesaplanmıştır. Vergi diliminize göre ödenecek tutar değişiklik gösterebilir.

    Aşağıdaki hesaplanan rakamlar MEB tarafından yapılacak sınavlarda ödenecek tutarlardır.

  • 2022 yılında Bina Yöneticisi yüzde 15'lik vergi dilimine göre 533 TL alırken 2023 yılında 694 TL alacak.

    2022 yılında Bina Sınav Sorumlusu yüzde 15'lik vergi dilimine göre 562 TL alırken 2023 yılında 1.096 TL alacak.

  • 2022 yılında Bina Sınav Sorumlusu Yardımcısı yüzde 15'lik vergi dilimine göre 477 TL alırken 2023 yılında 740 TL alacak.

    2022 yılında Gözetmen yüzde 15'lik vergi dilimine göre 449 TL alırken 2023 yılında 584 TL alacak.

    2022 yılında Salon Başkanı yüzde 15'lik vergi dilimine göre 463 TL alırken 2023 yılında  602 TL alacak.

    2022 yılında Yardımcı Engelli Gözetmen yüzde 15'lik vergi dilimine göre 562 TL alırken 2023 yılında  730 TL alacak.

    2022 E-Sınav Uygulama Sorumlusu yüzde 15'lik vergi dilimine göre 421 TL alırken 2023 yılında  548 TL alacak.

    2022 yılında E-Sınav Salon Başkanı yüzde 15'lik vergi dilimine göre 365 TL alırken 2023 yılında 474 TL alacak.

    2022 yılında E-Sınav Gözetmeni yüzde 15'lik vergi dilimine göre 337 TL alırken 2023 yılında 438 TL alacak.

  • YKS GÖREVLİ ÜCRETLERİ NE ZAMAN YATIRILACAK?

    Sınav görevli ücretleri de bu sınavlarda yer alan kişilerin hesaplarına belirlenen tarihlerde yatırılıyor.

Haberi Hazırlayan : Elif Büşra Cebeci
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