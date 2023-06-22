YKS sınav gözetmen ücretleri ödeme tarihleri, ÖSYM tarafından düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sınavının ardından araştırılmaya başlandı. YKS ilk oturumu olan TYT 17 Haziran Cumartesi günü gerçekleştirilirken AYT ve YDS oturumları ise 18 Haziran Pazar günü gerçekleştirildi. 3 milyondan fazla adayın katılım sağladığı sınavda yaklaşık bir milyon ÖSYM gözetmen görev aldı. Üniversite yerleştirme sınavında görev alanların gözü "ÖSYM YKS sınav gözetmen ücretleri ne kadar ve ne zaman yatacak?" sorusuna çevrildi. İşte 2023 ÖSYM görevli ücretleri ödeme tarihlerine ilişkin merak edilenler...