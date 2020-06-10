ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, sosyal medya hesabı Twitter'dan Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavına (MSÜ) girecek öğrencilere başarılar diledi.

Prof. Dr. Aygün, "14 Haziran 2020 tarihinde gerçekleştireceğimiz 2020-MSÜ’ye girecek adaylarımıza başarılar dilerim" diyerek öğrencilerin dikkat etmesi gereken kuralları hatırlatan bir video paylaşımında bulundu.