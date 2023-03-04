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Osmaniye'de gösteri, toplantı ve yürüyüşler 17 Mart'a kadar yasaklandı

Osmaniye Valiliği, kent genelinde tüm gösteri ve yürüyüş gibi etkinliklerin 17 Mart'a kadar yasaklandığını bildirdi

Giriş: 04.03.2023 - 04:46 | Güncelleme: ABONE OL
Osmaniye'de gösteri, toplantı ve yürüyüşler 17 Mart'a kadar yasaklandı
Osmaniye'de gösteri, toplantı ve yürüyüşler 17 Mart'a kadar yasaklandı
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AA

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, 6 Şubat'ta yaşanan deprem sonrası yapılan yardımların sözde yetersiz kaldığı iddiasıyla bazı eylemler gerçekleştirildiği, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında da sol marjinal görüşe sahip şahıs, grup ve oluşumlarca ülke geneli ve Osmaniye'de provokatif eylemler yapılmasının beklendiği belirtildi.

Açıklamada şu bilgilere yer verildi:

"Bu çerçevede kadın örgütlenmeleri, PKK, KCK, DHKP/C, MLKP bölücü sol marjinal görüşe müzahir şahıslar, gruplar ve oluşumların gerçekleştirebileceği provokatif eylemlerin ilimiz sınırları içerisinde mülki idare amirliklerince izin verilenler hariç olmak üzere, huzur ve güvenliğin, kişi dokunulmazlığının, kamu esenliğinin sağlanması, milli güvenlik, kamu düzeni, kamu güvenliği, cumhuriyetin temel nitelikleri ve devletin ülkesi ve milleti ile bölünmez bütünlüğünün korunması, suçların önlenmesi ve müessif olayların yaşanmaması amacıyla; miting, açık yer toplantıları ile her türlü toplantı ve gösteri yürüyüşü, basın açıklaması, çadır kurma, stant açma, oturma eylemi, imza kampanyası, anma töreni, pankart/afiş asma, bildiri dağıtma vb. etkinliklerin ilimiz genelinde (il merkezi, ilçeler ve jandarma sorumluluk bölgeleri dahil) 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu’nun 11/A ve 11/C maddeleri ile 2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’nun 17. ve 19. maddeleri doğrultusunda 03.03.2023 günü saat 00.01’den 17.03.2023 günü saat 23.59’a kadar (15) gün süreyle yasaklanmış, ayrıca provokatif amaçlı yukarıda belirtilen bölücü/sol marjinal görüşe müzahir grup ve oluşumların diğer illerden ilimize gelen üyelerinin ilimize girişlerine müsaade edilmeyecektir."

Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir, temsilidir.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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