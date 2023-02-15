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Haberler Gündem Osmaniye'de depremde yıkılan binalara ilişkin 4 tutuklama

Osmaniye'de depremde yıkılan binalara ilgili 4 şüpheli tutuklandı

Türkiye'yi yasa boğan 7,7 ve 7,6'lık depremlerden etkilenen Osmaniye'de yıkılan binalarla ilgili gözaltına alınan şüphelilerden 4'ü tutuklandı

Giriş: 15.02.2023 - 01:34 | Güncelleme: ABONE OL
Osmaniye'de depremde yıkılan binalara ilişkin 4 tutuklama
Osmaniye'de depremde yıkılan binalara ilişkin 4 tutuklama
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AA

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Osmaniye'de yıkılan binalarla ilgili tespit edilen yapım kusurları ve kolon kesme iddialarına ilişkin gözaltına alınan 14 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

Osmaniye Cumhuriyet Başsavcılığından alınan bilgiye göre, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremde Osmaniye'de yıkılan ve çok sayıda ölüme neden olan bina ve sitelerde tespit edilen yapım kusurlarına yönelik soruşturma devam ediyor.

AA'nın haberine göre; soruşturma kapsamında gözaltına alınan 14 şüpheliden işlemleri tamamlanan 11'i adliyeye sevk edildi. Zanlılardan 4'ü savcılık sorgusunun ardından serbest bırakıldı.

Tutuklama istemiyle nöbetçi hakimliğe çıkarılan 7 şüpheliden 4'ü tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla salıverildi. 3 zanlının ise emniyetteki işlemleri devam ediyor.

*Haberin fotoğrafı DHA tarafından servis edilmiştir.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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