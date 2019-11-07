Osmangazi Köprüsü de "İKİ"ledi

07 KASIM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Yavuz Sultan Selim- Kuzey Çevre Otoyolu, Osmangazi Köprüsü ve Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu, Avrasya Tüneli, özel sektör tarafından yap-işlet-devret (YİD) modeliyle inşa edildi. Bu projelerde araç geçiş bedelleri döviz olarak belirlendi.
Devlet, bu projelere belli sayıda araç geçiş garantisi verdi. Araç geçişleri, garanti sınırının altında kalması halinde aradaki farkı devlet ödüyor.
Yavuz Sultan Selim Köprüsü ile Kuzey Çevre Otoyolu’nu, IC İçtaş İnşaat–Astaldi konsorsiyumu ICA işletiyor. ICA, 2018 yılının ağustos ayında dolar kurunda yaşanan artışın ardından Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’na başvurdu. Döviz kurundaki oynaklığa işaret ederek, garanti kapsamında yapılacak ödemelerin hesaplama yönteminde değişiklik talebinde bulundu. Bu talep “uygun” bulundu.
NE ÖNGÖRÜYOR?
Peki, bu yeni sistem ne öngörüyor? Eskisinden farkı ne? Devlet, Yavuz Sultan Selim ve Kuzey Çevre Otoyolu ile Osmangazi Köprüsü ve Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu’na, ilgili yılın (örneğin 2018 yılı için ödeme yapılacaksa) ocak ayının ilk günlerindeki dolar kurunu esas alarak, izleyen yıl nisan ayında garanti sınırının altında kalan araçlar için ödeme yapıyordu.
Yavuz Sultan Selim ve Kuzey Çevre Otoyolu’nda, 2019 yılında bu uygulamada değişiklik yapıldı. Buna göre, devlet, işletmeci şirkete yapacağı garanti ödemelerinde iki farklı tarihteki dolar kurunu göz önünde bulunduruyor.
Ödemelerde, yılın ilk yarısı için ocak, ikinci yarısı için temmuz ayı dolar kuru esas alınıyor. Devlet, 1 Ocak-30 Haziran için aynı yılın temmuz ayında, 1 Temmuz-31 Aralık için izleyen yılın ocak ayında garanti ödemesi yapıyor.
Yeni uygulama kapsamında 2019’un ilk yarısına ilişkin garanti ödemesi, temmuz ayında yapıldı. IC İçtaş İnşaat–Astaldi konsorsiyumu ICA’ya, 1 milyar 450 milyon TL ödendi.
OSMANGAZİ’DE 2020 YILINDA
Osmangazi Köprüsü ve Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu Projesi’nin işletmecisi Otoyol Yatırım AŞ de aynı yöntemden yararlanmak üzere başvurdu. Başvurusu, “uygun” bulundu. Osmangazi Köprüsü ve Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu Projesi’nde, Yavuz Sultan Selim’de olduğu gibi “ikili ödeme” uygulamasına 2020 yılında geçilecek.
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