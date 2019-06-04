04 HAZİRAN 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Osmangazi Köprüsü, Avrasya Tüneli, Yavuz Sultan Selim Köprüsü, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü bayramda ücretsiz mi soruları vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Cumhurbaşkanlığı tarafından 9 gün resmi tatil olan Ramazan Bayramı'nda ulaşım ücretsiz olurken köprü geçişlerinin ücretli mi, ücretsiz mi sorgulanıyor.
OSMANGAZİ KÖPRÜSÜ BAYRAMDA ÜCRETSİZ Mİ?
Yap – işlet – devret modeliyle yapılan Avrasya Tüneli, Yavuz Sultan Selim Köprüsü, İzmit Körfezi’nin birbirine bağlayan Osmangazi Köprüsü ve otoyollarından geçişler 4-5 ve 6 hazirandaki Ramazan Bayramı boyunca aynı şekilde ücretli olmaya devam edecek.
AVRASYA TÜNELİ, 15 TEMMUZ ŞEHİTLER KÖPRÜSÜ, FATİH SULTAN MEHMET KÖPRÜSÜ ÜCRETSİZ Mİ?
Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) tarafından işletilen 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ile KGM tarafından işletilen otoyollarda geçişler Ramazan Bayramı nedeniyle resmi tatil ilan edilen 9 günlük tatil boyunca ücretsiz olacak. Buna göre 01 haziran 2019 cumartesi saat 00.01 itibarıyla başlayan ücretsiz geçişler 10 haziran 2019 pazartesi günü saat 07.00’ye kadar devam edecek.
OSMANGAZİ KÖPRÜSÜ GEÇİŞ ÜCRETİ NE KADAR?
1. sınıf araçlar 103.05 lira
2. sınıf araçlar 164.85 lira
3. sınıf araçlar 195.75 lira
4. sınıf araçlar 259.65 lira
5. sınıf araçlar 327.65 lira
6. sınıf araçlar 72.15 lira
Otoyol geçiş ücretleri
Altınova – Orhangazi 11.50 lira
Gemlik – Bursa 15.65 lira
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