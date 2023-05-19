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Osmaneli Belediyesi Çocuk Kulübü ve Bebek Kütüphanesi hizmete açıldı

Osmaneli Belediyesi Çocuk Kulübü ve Bebek Kütüphanesi, yeni belediye binasında hizmete alındı

Giriş: 19.05.2023 - 14:00 | Güncelleme: ABONE OL
Osmaneli'nde Çocuk Kulübü ve Bebek Kütüphanesi açıldı
İHA

Bilecik'in Osmaneli Belediyesi Çocuk Kulübü ve Bebek Kütüphanesi hizmete girdi.

Yeni belediye binasında faaliyet gösteren kütüphane ile ilgili açıklama yapan Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, şunları söyledi:

"Belediyemiz bünyesinde açılan çocuk kreşimiz ve bebek kütüphanemiz, miniklerimize en kaliteli eğitimi sunmak için hizmetinizde. Deneyimli öğretmen kadromuz, modern eğitim materyallerimiz ve hijyenik ortamımızla çocuklarınızın güvenliği ve mutluluğu bizim önceliğimiz. Tüm vatandaşlarımızı kreşimizi ziyaret etmeye davet ediyoruz."

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