Osimhen, Devler Ligi'nde 3. golünü attı!

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. haftasında Galatasaray, evinde Norveç temsilcisi Bodo/Glimt ile karşı karşıya gelirken, sarı-kırmızılılarda Nijeryalı futbolcu Victor Osimhen 2 gol attı.

Müsabakanın 3. dakikasında Mario Lemina'nın pasında ceza sahası içi sol tarafında topla buluşan Osimhen, bekletmeden düzgün vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi ve skor 1-0 oldu. Maçın 33. dakikasında bir kez daha sahneye çıkan 26 yaşındaki futbolcu, Fredrik Bjorkan'ın kaleye pasında araya girdi ve kaleci Nikita Haykin'i çalımlayarak topu boş ağlara gönderdi. (2-0)

REKLAM advertisement1

Nijeryalı futbolcu böylece bu sezon Şampiyonlar Ligi’ndeki gol sayısını 3’e çıkardı. Trendyol Süper Lig’de de 2 golü bulunan Osimhen, toplamdaki gol sayısını da 5 yaptı. Maça 11’de başlayan Victor Osimhen, 73. dakikada yerini Mauro Icardi’ye bıraktı.