2018 Kasım ayından beri uygulamada bulunan otomotiv sektörüne yönelik KDV ve ÖTV indirimi destek paketi, 30 Haziran itibariyle sona erdi.

Otomotiv sektörü indirimlerin devam ettirilmesi veya kademeli olarak düşürülmesi beklentisindeyken, konuyla ilgili olarak Otomotiv Sanayii Derneği (OSD) Yönetim Kurulu Başkanı Haydar Yenigün’den açıklama geldi.

Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan OSD Başkanı Yenigün, "ÖTV ve KDV indirimlerinin uzatılması veya kademeli olarak düşürülmesi konusunda talepte bulunduk. Ancak bu indirimlerin devam etmeyeceği bilgisini aldık. Otomotiv değer zincirinde faaliyet gösteren bayiler, distribütörler, ana ve yan sanayi firmaları olarak yılın ikinci yarısında mevcut ÖTV ve KDV oranlarıyla faaliyetlerimizi en az zararla sürdürmeye gayret ederken, devletimizle yapacağımız görüşmelerde iç pazarın canlandırılması için kısa ve uzun vadede yeni destekler verilmesi gerektiği konusuna vurgu yapmaya devam edeceğiz" dedi.

Bugüne kadar otomotiv sektörüne önemli destekler sağlandığını ve sektörün bu destekleri memnuniyetle karşıladığını belirten Yenigün, "32 milyar doların üzerinde ihracatla Türkiye’ye en büyük katma değeri sağlayan sanayi kolu konumundaki otomotivin kamu idaremizin kapsamlı ve pozitif ayrımcılık yapacak şekilde desteklenmeye devam etmesi bizler için kritik öneme sahip. Bu desteğin adı da son dönemde ÖTV ve KDV idi. Geçtiğimiz yılın Kasım ayından bu yana pazardaki ciddi daralmayı yavaşlatıcı etki yaratan vergi paketinin ticari faaliyetlerin sürdürülmesi adına önemli derecede faydası oldu" diye konuştu.

'SEKTÖR ARAÇ SATAMIYOR, YENİ FORMÜLLER ŞART'

Söz konusu destek paketine rağmen yılın ilk yarısında pazarın yüzde 45 oranında daraldığına dikkat çeken Haydar Yenigün, "Vergi indiriminin sanayiciler, distribütörler ve bayiler açısından, kısaca otomotiv değer zincirinin tamamı için çok ciddi bir katkısı oldu. Uygulamanın sonlanması ile birlikte sektörde araç satışı durma noktasına geldi. Sektörün beklentisi yüzde 45’ten yüzde 30’a düşen ÖTV’nin belirli küçük basamaklarla tekrar eski seviyesine dönmesiydi" dedi.

Otomotivin çok hassas bir sektör olduğunu ve sistemin tökezlememesi için yavaş bir geçiş olmasının daha sağlıklı olacağına dikkat çeken Yenigün, "Devletimizle yapacağımız görüşmelerde iç pazarı canlandırmaya yönelik tekrar vergi indirimi uygulanması veya finansmana erişim kolaylığı sağlayacak uygulamalar gibi başka formüllerin, kısa ve uzun vadede kurgulanması gerektiğine vurgu yapacağız. Türkiye’nin ihracat, üretim ve istihdam performansı açısından en fazla katma değer yaratan sanayisi konumunda olan otomotiv için son derece hayati olan bu destekler gerek sektörümüz gerek ülkemiz için kritik önem taşımaktadır" ifadesini kullandı.