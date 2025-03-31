Oscar tokadı şarkı oldu
Will Smith'in Akademi Ödülleri'nde Chris Rock'a attığı tokat, şarkı oldu
2022'deki Oscar Ödülleri'nin dağıtıldığı Akademi ödüllerinde Chris Rock'a attığı tokatla çok konuşulan Will Smith, 20 yıl aradan sonra albüm çıkardı.
Oscar'lı oyuncunun, 'Based on a True Story' adlı albümü müzikseverlerle buluştu. Albümdeki 'Int. Barbershop-Day' adlı şarkıda Smith hakkında söylentileri dile getiren birçok farklı ses duyuluyor. Şarkıda birinin "Oscar'ı kazandığını duydum ama geri vermek zorunda kaldı/ Ve bunu sadece siyahi olduğu için yaptırdıklarını biliyorsun" dediği duyuluyor.
Will Smith, Rock'a tokat attığı esnada; "Eşimin adını ağzına alma" demişti. Yine aynı şarkıda bir kişi "O ve Jada ikisi de deli, ne diyorsun sen?/ Eşinin adını ağzına almasan iyi olur" diyor.