Oscar tokadı şarkı oldu

2022'deki Oscar Ödülleri'nin dağıtıldığı Akademi ödüllerinde Chris Rock'a attığı tokatla çok konuşulan Will Smith, 20 yıl aradan sonra albüm çıkardı.

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Oscar'lı oyuncunun, 'Based on a True Story' adlı albümü müzikseverlerle buluştu. Albümdeki 'Int. Barbershop-Day' adlı şarkıda Smith hakkında söylentileri dile getiren birçok farklı ses duyuluyor. Şarkıda birinin "Oscar'ı kazandığını duydum ama geri vermek zorunda kaldı/ Ve bunu sadece siyahi olduğu için yaptırdıklarını biliyorsun" dediği duyuluyor.

Will Smith, Rock'a tokat attığı esnada; "Eşimin adını ağzına alma" demişti. Yine aynı şarkıda bir kişi "O ve Jada ikisi de deli, ne diyorsun sen?/ Eşinin adını ağzına almasan iyi olur" diyor.