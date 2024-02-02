Oscar'ın Yabancıları 15 Şubat'ta başlıyor

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İstanbul Modern Sinema, 96. kez dağıtılacak Akademi Ödülleri yaklaşırken En İyi Uluslararası Film kategorisinden hazırladığı seçkiyi Oscar’ın Yabancıları adlı programla izleyiciye sunuyor.

Kırılan Buz

Hazırlanan programda 10 filme yer veriliyor.

Dünyanın çeşitli film festivallerinde gösterilmiş ve ödüller kazanmış filmler arasından bir seçki hazırladıklarına dikkat çeken İstanbul Modern Sinema Küratörü Müge Turan, “Bu yıl 10.sunu düzenlediğimiz Oscar’ın Yabancıları programı, çekişmeli geçen Oscar yarışının eski adıyla ‘Yabancı Dilde En İyi Film’ olan heyecan verici kategorisinden farklı coğrafya ve kültürleri temsil eden filmlere alan açıyor. Oscar adayı olmalarına rağmen halen Hollywood’un ötekisi olan filmlerin izleyiciyle buluşmasına olanak sağlıyoruz” dedi.

Rahip ve Silah

En İyi Uluslararası Film kategorisindeki adayların yer aldığı seçkinin öne çıkan filmleri arasında, ilk kez Oscar adayı olan Bhutan filmi Rahip ve Silah, İlker Çatak’ın Almanya adına yarışan filmi Öğretmenler Odası, kendisine bu yıl Cannes’da En İyi Yönetmen ödülünü kazandıran Fransa’nın Oscar adayı Şeflerin Aşkı, ve Anthony Chen'in, Cannes’da prömiyerini yaptığı Singapur filmi Kırılan Buz yer alıyor.