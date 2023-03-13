Oscar'ın bu yılki skandalı Sesli Dinle 0:00 / 0:00

Oscar'ın bu yılki skandalı hayatını kaybeden oyuncuların anıldığı 'Anılara Saygı' bölümünde 3 oyuncunun yer almaması oldu. Rol aldığı 'Triangle of Sadness'in 3 dalda Oscar'a aday gösterildiği Charlbi Dean'in yanı sıra Anne Heche ve Paul Sorvino da anmada unutuldu

HABERTURK.COM

Bu yıl 95'inci kez düzenlenen Akademi Ödülleri'nde Oscar ödülleri sahiplerini buldu.

Los Angeles’taki Dolby Theatre'da gerçekleştirilen törende yılın en iyi filmi 'Her Şey Her Yerde Aynı Anda' oldu.

Michelle Yeoh, 'Her Şey Her Yerde Aynı Anda'daki rolüyle 'En İyi Kadın Oyuncu' dalında Oscar kazandı.

Ödülleri kadar skandallarıyla da gündeme gelen Akademi Ödülleri'nde bu yıl hangi skandala imza atılacağı merak konusuydu.

Zira Oscar demek biraz da skandal demek.

Geçtiğimiz yıl Will Smith'in Chris Rock'a attığı tokat aradan geçen bir yıla rağmen hafızalardaki tazeliğini koruyor.

Bu yıl imza atılan skandal ise hayatını kaybeden üç oyuncunun 'Anılara Saygı' bölümünde yer almaması.

Sinema sektörüne emek vermiş ve o yıl hayatını kaybeden en küçükten büyüğe tüm isimlerin anıldığı bu bölüm için hayatını kaybeden sinemacıların fotoğrafları tören sırasında sahneye yansıtılıyor ve müzik eşliğinde hem salondaki hem de ekranları başındaki izleyicilere sunuluyor.

Hayatını kaybeden oyuncular, fotoğrafları ve 'Calling All Angels' şarkısı eşliğinde anıldı.

Ne var ki yıl içinde hayatını kaybeden üç oyuncunun bu bölümde anılmaması tepki çekti. Ki oyunculardan biri olan Charlbi Dean'ın rol aldığı 'Triangle of Sadness' 3 dalda Oscar'a aday gösterildi. Dean, 29 Ağustos 2022'de henüz 32 yaşındayken bakteriyel sepsis nedeniyle hayatını kaybetti.

Charlbi Dean

Anmada unutulan bir diğer oyuncu ise 11 Ağustos 2022'de geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden Anne Heche oldu.

Anne Heche

Unutulan bir diğer oyuncu ise 25 Temmuz'da hayatını kaybeden Paul Sorvino'ydu.

'Anılara Saygı' bölümünde yıl içinde hayatını kaybeden Angela Lansbury, Ray Liotta, Olivia Newton-John, Raquel Welch, Kirstie Alley, Bob Rafelson, Jean-Luc Godard, Irene Cara anıldı.

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