Hailey Bailey, Antonio Banderas, Glend Close, Hugh Grant ve Nicole Kidman gibi ünlü isimler de törende sunuculuk yaptı. Tören ABC kanalında canlı olarak yayınlandı.

Everything Everywhere All at Once (Her Şey Her Yerde Aynı Anda), All Quiet on the Western Front (Batı Cephesinde Yeni Bir Şey Yok) ve The Banshees of Inisherin (Inisherin'in Ölüm Perileri) Oscar’a damga vuran filmler arasındaydı.

ÖDÜLLERİ SİLİP SÜPÜRDÜ

11 adaylıkla yılın en çok Oscar'a aday gösterilen filmi olan Everything Everywhere All at Once büyük ödülleri silip süpürdü. Everything Everywhere All at Once, En İyi Film, En İyi Yönetmen, En İyi Kadın Oyuncu, En İyi Yarımcı Kadın Oyuncu, En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu, En İyi Özgün Senaryo, En İyi Özgün Senaryo ödüllerinin sahibi oldu.

All Quiet On The Western Front (Batı Cephesinde Yeni Bir Şey Yok) ise 3 dalda ödüle uzandı.

The Whale (Balina) filmiyle obez bir İngilizce öğretmenini canlandıran Brendan Fraser ile Elvis Presley'i canlandıran Austin Butler, eleştirmenlerce ve internet üzerinden yapılan anketlerde 'En İyi Erkek Oyuncu Oscarı'na en yakın aktörler arasında gösterilmişti. Ödüle Brendan Fraser layık görüldü.