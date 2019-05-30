'Oscar and The Wolf' geliyor

Dünya çapında milyonlarca müzikseverin kalbini fetheden Oscar and the Wolf, yeniden İstanbul'a geliyor. Ülkemizde de büyük bir hayran kitlesine sahip olan ünlü Belçikalı grup 22 Haziran akşamı İstanbul’da hayranlarıyla buluşacak.

European Border Breakers Awards 2016 'da ‘’Entity’’ albümü ile ödüle layık görülen, Music Industry Awards 2018’de (MIA’S) ‘Best Pop’, ‘Best Live Act’ ve ‘Best Solo Man’ dahil üç dalda ödül sahibi olan Oscar and The Wolf’un, ’ You Are Mine’, ‘Breathing’, ‘On Fire’, ‘Runaway’ gibi hitlerini seslendireceği İstanbul konseri Burç Beach’in kumsalında kurulacak dev sahnede gerçekleşecek.

Max Colombie

Ünlü grubun konseri öncesi Happy Hour alanında İlker Aksungar, Emrah İş ve ardından Funky C’nin DJ kabininde olacak.

Müzik tarzlarını "Karanlık ve aydınlık arasındaki tam denge" olarak tarif eden grubun solisti Max Colombie; "Türk hayranlarımız çok yüksek sesli ve enerjik, Türkiye’de konser vermeyi çok seviyorum’’ diyerek heyecanını dile getirdi.

Oscar and the Wolf’un muhteşem sahne şovları ve olağanüstü performansı saat 19.00’da başlayacak ve gece 24.00’te sona erecek.