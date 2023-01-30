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Oscar adayı filmlerin hasılatında yüzde 507 artış görüldü - Magazin haberleri

Oscar adayı filmlerin hasılatında yüzde 507 artış görüldü

Oscar ödüllerini hangi filmlerin ve kimlerin kazanacağı adına heyecan sürecine girildi. 13 Mart’ta düzenlenecek Akademi Ödülleri için aday gösterilen filmlerde bu yıl dikkat çeken unsur, toplam gişelerinin bir hayli yüksek olması. Küresel hasılatta yüzde 507 artış görüldü

Giriş: 30.01.2023 - 07:14 | Güncelleme: ABONE OL

  • Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi tarafından 13 Mart 2023’te düzenlenecek olan Akademi Ödülleri’nde Oscar heykelcikleri 95’inci kez sahiplerini bulacak. 

    Bu yıl, ‘En İyi Film’ dalında Oscar’a aday gösterilen 10 filmde dikkati çeken unsur toplam gişelerinin bir hayli yüksek olması.

    Son birkaç yıldır düşük gişeli filmlerin aday gösterilmesi, Akademi üyeleri hakkında “Yüksek gişeli filmleri aday olarak görmek istemiyor” yorumlarının yapılmasına neden olmuştu. 

    Bu yıl aday gösterilen filmlerin toplam gişelerinin yüksek olması hakkında iki yorum yapılabilir.

    • Akademi üyeleri, ilginin azaldığı ödül törenini yeniden eski popüler kimliğine kavuşturmayı arzuluyor.
    • Bu yıl bir istisna. Çünkü yüksek gişeli ‘Avatar: Suyun Yolu’ ile ‘Top Gun: Maverick’i aday göstermemek olmazdı. Her iki filmin aynı yıla denk gelmesiyle istisnai bir durum oluştu. 

    Hangi tezin doğru olduğunu görmek için önümüzdeki yılın, belki de birkaç yılın aday filmlerini görmek gerecek. 

  • • Avatar Suyun Yolu
    Türkiye İzleyici Sayısı… 2.298.390
    Türkiye Hasılat… 157.975.715 TL
    Küresel Hasılat… 2.056.180.771 Dolar  

  • • Batı Cephesinde Yeni Bir Şey Yok
    Dijital Platform Yapımı

  • • Elvis
    Türkiye İzleyici Sayısı… 58.252
    Türkiye Hasılat… 2.914.834 TL
    Küresel Hasılat… 287.340.048 Dolar

  • • Fabelmanlar
    Türkiye İzleyici Sayısı… 7.466
    Türkiye Hasılat… 621.829 TL
    Küresel Hasılat… 22.130.110 Dolar

  • • Her Şey Her Yerde Aynı Anda
    Türkiye İzleyici Sayısı… 39.057
    Türkiye Hasılat… 1.499.757 TL
    Küresel Hasılat… 104.101.567 Dolar 

  • • Hüzün Üçgeni
    Türkiye İzleyici Sayısı… 10.189
    Türkiye Hasılat… 730.406 TL
    Küresel Hasılat… 21.821.457 Dolar 

  • • Top Gun: Maverick 
    Türkiye İzleyici Sayısı… 498.395
    Türkiye Hasılat… 21.624.164 TL
    Küresel Hasılat… 1.488.732.821 Dolar

  • • The Banshees of Inisherin
    Gösterime 3 Şubat’ta girecek. 

  • Women Talking
    Türkiye’de henüz gösterime girmedi
    Küresel Hasılat… 2.394.146 Dolar

  • • Tár
    Türkiye İzleyici Sayısı… Henüz Gösterime Girmedi
    Küresel Hasılat…  7.462.996 Dolar

  • 2022 ila 2023'ün Oscar adayı filmlerin toplam izleyici sayıları arasında bariz bir fark bulunuyor. 

  • Batı Yakası Hikâyesi
    Türkiye İzleyici Sayısı… 5.826
    Türkiye Hasılat… 174.367 TL
    Küresel Hasılat… 76.016.171 Dolar
    Oscar Ödülü
    • En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu (Ariana DeBose)

  • Belfast
    Türkiye İzleyici Sayısı… 4.764
    Türkiye Hasılat… 175.144 TL
    Küresel Hasılat… 48.921.656 Dolar
    Oscar Ödülü
    • En İyi Orijinal Senaryo 

  • Benim Arabalarım
    Türkiye İzleyici Sayısı… 25.532
    Türkiye Hasılat… 678.430 TL
    Küresel Hasılat… 15.360.042 Dolar

  • Coda
    Türkiye’de gösterime girmedi
    Küresel Hasılat… 1.911.296 Dolar
    Oscar Ödülleri
    • En İyi Film
    • En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu (Troy Kotsur)
    • En İyi Uyarlama Senaryo (Kenneth Branagh)

  • Don't Look Up
    Dijital platformda yayınlandı

  • Dune: Çöl Gezegeni
    Türkiye İzleyici Sayısı… 616.246
    Türkiye Hasılat… 16.258.560 TL
    Küresel Hasılat… 402.027.830 Dolar
    Oscar Ödülleri
    • En İyi Görüntü Yönetmeni (Greig Fraser)
    • En İyi Orijinal Film Müziği (Hans Zimmer)
    • En İyi Kurgu (Joe Walker)
    • En İyi Görsel Efekt
    • En İyi Prodüksiyon Tasarım (Patrice Vermette - Zsuzsanna Sipos)

  • Kral Richard: Yükselen Şampiyonlar
    Türkiye İzleyici Sayısı… 3.540
    Türkiye Hasılat… 98.040 TL
    Küresel Hasılat… 39.429.285 Dolar
    Oscar Ödülü
    • En İyi Erkek Oyuncu (Will Smith)

  • Kabus Sokağı 
    Türkiye İzleyici Sayısı… 19.267
    Türkiye Hasılat… 631.741 TL
    Küresel Hasılat… 39.629.195 Dolar

  • Meyan Köklü Pizza
    Türkiye İzleyici Sayısı… 7.616
    Türkiye Hasılat… 239.321 TL
    Küresel Hasılat… 33.271.405 Dolar

  • The Power of the Dog
    Dijital platformda yayınlandı
    Oscar Ödülü
    • En İyi Yönetmen (Jane Campion )

     

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