OSB'lerdeki mesleki eğitime ilgi artıyor

Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK) Başkanı Memiş Kütükcü, organize sanayi bölgeleri (OSB) içinde sanayiye nitelikli insan kaynağı yetiştirmek amacıyla kurulan mesleki ve teknik Anadolu liselerinin sayısının 77'ye ulaştığını, öğrenci sayısının ise 60 bini geçtiğini bildirdi.
Kütükcü, yazılı açıklamasında, OSB'lerdeki mesleki ve teknik eğitime artan ilginin son derece memnuniyet verici olduğunu belirterek "Hedefimiz, Türk sanayisinin ihtiyaç duyduğu niteliksel dönüşümü, OSB'lerimizdeki meslek liselerinde yetişen bu gençlerimizle birlikte başarmak." ifadelerini kullandı.
OSB'lerin sanayinin ihtiyaç duyduğu nitelikte insan kaynağı yetiştirmek için ciddi yatırımlar yaptığını vurgulayan Kütükcü, şunları kaydetti:
"Gerek teorik ve pratik eğitime gerekse fiziki altyapıya yapılan bu yatırımların hepsinin ortak amacı, gençlerimizin üreten nesiller olarak yetişmesine katkı sağlamak. Şu anda Türk sanayisinin en önemli ihtiyacı, üretimde katma değeri artıracak niteliksel bir dönüşüm hamlesi yapmak. İnşallah bu niteliksel dönüşümü, OSB'lerimizdeki meslek liselerinde yetişen, hem teoride hem de pratikte iyi eğitim almış gençlerimizle birlikte başaracağız."
47 ALAN VE 105 DALDA EĞİTİM
Kütükcü, mesleki eğitimin sadece Türkiye'de değil, dünyanın her yerinde istihdam piyasasının en önemli faktörü olduğuna işaret ederek OSB'lerin mesleki eğitim konusunda elini taşın altına koyarak istihdam odaklı, sanayinin ve üretimin ihtiyaç duyduğu nitelikte insan kaynağı yetiştirmeye yoğunlaştığının altını çizdi.
OSB'lerdeki mesleki ve teknik Anadolu liselerinin sayısının 77'ye, öğrenci sayısının ise 61 bin 172'ye ulaştığını aktaran Kütükcü, şöyle devam etti:
"Bu öğrencilerimiz toplamda 3 bin 698 öğretmen, 2 bin 556 derslik ve 1050 atölyede elektrik-elektronik teknolojisinden endüstriyel otomasyon teknolojilerine, makine ve tasarımdan bilişim teknolojilerine kadar 47 alan ve 105 dalda eğitim alıyorlar. Yine OSB'lerimizdeki bu meslek liselerinin pek çoğunda öğrencilerimize burs, yurt, staj ve iş garantisi gibi imkanlar sunularak, öğrencilerin sadece eğitimlerine odaklanması destekleniyor."
Kütükcü, OSB'lerdeki meslek liselerinde en fazla ilgi gören ilk 5 alana ilişkin de şu bilgileri verdi:
"En yüksek ilgiyi elektrik-elektronik teknolojisi alanı görüyor. Toplam öğrencimizin yüzde 30'u elektrik-elektronik teknolojisi alanında eğitim alıyor. Ardından makine ve tasarımı teknolojisi, endüstriyel otomasyon teknolojileri, bilişim teknolojileri ve kimya teknolojisi alanları geliyor. Bu alanların tamamı, sanayicilerimizin, iş dünyamızın ihtiyaçları doğrultusunda açılan ve öğrencilerimizin de yoğun ilgi gösterdiği alanlar."
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