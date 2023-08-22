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        Haberler Gündem Eğitim Ortopedik Protez ve Ortez Bölümü Nedir, Mezunları Ne İş Yapar, Nerelerde Çalışır, İş İmkanları Neler?

        Ortopedik Protez ve Ortez bölümü nedir, mezunları ne iş yapar ve nerelerde çalışır?

        Ortopedik Protez ve Ortez Bölümü, insanların yaşadığı hareket kısıtlamalarını gidermek için protez ve ortez gibi yardımcı cihazların tasarımı, üretimi, uygulanması ve takibi ile ilgilenen bir bölümdür. Ortopedik Protez ve ortez bölümü nedir, mezunları ne iş yapar ve nerelerde çalışır?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.08.2023 - 13:00 Güncelleme: 22.08.2023 - 13:00
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        Ortopedik Protez ve Ortez bölümü nedir?
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        Bölümde eğitim alan mezunlar, protez ve ortez üretimi konusunda uzmanlaşarak insanların hayatını kolaylaştırmak için çalışırlar. Ortez, belirli bir nedenle hareketi kontrol etmek, sınırlamak veya yönlendirmek için kullanılan bir destek veya kalıplanmış bir cihazdır. Bacaktaki bir destek, uzvun bir yaralanmadan iyileşmesine izin verirken, bir sırt desteği skolyozun eğriliğini düzeltebilir.

        Bu programın mezunları, işlevsel olarak desteklenmesi, korunması veya düzeltilmesi gereken vücut bölümleri için ellerin, kolların, ayakların veya bacakların (protezler) veya yardımcı cihazların (ortezler) yerini alan yapay uzuvları bağımsız olarak üreteceklerdir.

        Ortopedik Protez ve Ortez Bölümü İş İmkanları

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        Ortopedik Protez ve Ortez Bölümü mezunları, sağlık sektöründe geniş bir yelpazede iş imkanlarına sahiptirler. Hastanelerde, rehabilitasyon merkezlerinde, özel kliniklerde ve protez-ortez üretimi yapan şirketlerde çalışabilirler. Ayrıca, sporcular için özel olarak tasarlanmış spor protezleri üreten şirketlerde de iş imkanları mevcuttur.

        Mezunlar, protez ve ortez tasarımı, üretimi ve takibi konusunda uzmanlaştıkları için protez ve ortez üretimi yapan şirketlerde mühendis veya teknisyen olarak görev alabilirler. Ayrıca, hastanelerde ve rehabilitasyon merkezlerinde protez ve ortez uygulaması yaparak hastaların hayatını kolaylaştırabilirler. Ortopedik protez ve ortez bölümü iş imkanları Ortopedik Protez ve Ortez Bölümü mezunlarının iş imkanları oldukça geniştir ve her geçen gün daha da artmaktadır. Günümüzde, yaşlı nüfusun artması ve spor yaralanmalarının sık görülmesi nedeniyle protez ve ortez ihtiyacı giderek artmaktadır.

        Ortopedik Protez Ve Ortez Bölümü Dersleri

        • Proteze Giriş dersi
        • Malzeme Bilgisi dersi
        • Anatomiye Giriş
        • Fizyolojiye Giriş dersi
        • Sağlık Bilimlerinde Deontoloji ve Etik dersi
        • Genel Fiziğe Giriş dersi
        • Temel İngilizce I dersi
        • Orteze Giriş
        • Temel Biyomekanik dersi
        • Kinesiyolojiye Giriş
        • Temel İlk Yardım
        • Bilgisayara Giriş
        • Temel İngilizce II
        • Üniversite Geneli Seçmeli – I
        • Yaz Stajı
        • Protez Uygulamaları
        • Ortez Uygulamaları
        • Protez Teknolojileri dersi
        • Ortez Teknolojileri dersi
        • Temel Halk Sağlığı dersi
        • Üniversite Geneli Seçmeli - II
        • Alan Seçmeli Dersi I
        • Klinik Staj
        • Spinal Ortezler
        • Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi dersi

        Ortopedik Protez Ve Ortez Mezunları Ne İş Yapar?

        Bu programın amacı, çeşitli nedenlerle üst veya alt ekstremitelerini kaybetmiş kişilere fonksiyonel protezler ile ağrıyı azaltan, fonksiyonu artıran, hareket ettiren, düzelten ve destekleyen dayanıklı, estetik ve fonksiyonel ortezler yapabilen teknikerler yetiştirmektir. Kas-iskelet ve sinir sistemi patolojilerinde vücut parçaları. Protez ve ortez üretimi için teknisyen hastadan ölçü alır, alçı kalıplarını yapar, yeniden şekillendirir ve cihazı bitirir ve statik ve dinamik hizalama ve ayarlamalar yaparak hastaya uygular.

        Ortopedik Protez ve ortez mezunları ne iş yapar? Sonuç olarak, Ortopedik Protez ve Ortez Bölümü mezunları, insanların yaşadığı hareket kısıtlamalarını gidermek için protez ve ortez gibi yardımcı cihazların tasarımı, üretimi, uygulanması ve takibi konusunda uzmanlaşmışlardır. Mezunlar, sağlık sektöründe geniş bir yelpazede iş imkanlarına sahip olup, protez ve ortez üretimi yapan şirketlerde mühendis veya teknisyen olarak görev alabilirler veya hastanelerde, rehabilitasyon merkezlerinde veya özel kliniklerde çalışabilirler. Teknolojideki gelişmeler sürekli olarak gelişmekte ve yenilenmekte dolayısıyla bu alanda kalifiye eleman ihtiyacı artmaktadır.

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        Haberi Hazırlayan: Kübra Çorluk
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