REKLAM advertisement1

Bölümde eğitim alan mezunlar, protez ve ortez üretimi konusunda uzmanlaşarak insanların hayatını kolaylaştırmak için çalışırlar. Ortez, belirli bir nedenle hareketi kontrol etmek, sınırlamak veya yönlendirmek için kullanılan bir destek veya kalıplanmış bir cihazdır. Bacaktaki bir destek, uzvun bir yaralanmadan iyileşmesine izin verirken, bir sırt desteği skolyozun eğriliğini düzeltebilir.

Bu programın mezunları, işlevsel olarak desteklenmesi, korunması veya düzeltilmesi gereken vücut bölümleri için ellerin, kolların, ayakların veya bacakların (protezler) veya yardımcı cihazların (ortezler) yerini alan yapay uzuvları bağımsız olarak üreteceklerdir.

Ortopedik Protez ve Ortez Bölümü İş İmkanları

REKLAM

Ortopedik Protez ve Ortez Bölümü mezunları, sağlık sektöründe geniş bir yelpazede iş imkanlarına sahiptirler. Hastanelerde, rehabilitasyon merkezlerinde, özel kliniklerde ve protez-ortez üretimi yapan şirketlerde çalışabilirler. Ayrıca, sporcular için özel olarak tasarlanmış spor protezleri üreten şirketlerde de iş imkanları mevcuttur.

Mezunlar, protez ve ortez tasarımı, üretimi ve takibi konusunda uzmanlaştıkları için protez ve ortez üretimi yapan şirketlerde mühendis veya teknisyen olarak görev alabilirler. Ayrıca, hastanelerde ve rehabilitasyon merkezlerinde protez ve ortez uygulaması yaparak hastaların hayatını kolaylaştırabilirler. Ortopedik protez ve ortez bölümü iş imkanları Ortopedik Protez ve Ortez Bölümü mezunlarının iş imkanları oldukça geniştir ve her geçen gün daha da artmaktadır. Günümüzde, yaşlı nüfusun artması ve spor yaralanmalarının sık görülmesi nedeniyle protez ve ortez ihtiyacı giderek artmaktadır.

Ortopedik Protez Ve Ortez Bölümü Dersleri

Proteze Giriş dersi

Malzeme Bilgisi dersi

Anatomiye Giriş

Fizyolojiye Giriş dersi

Sağlık Bilimlerinde Deontoloji ve Etik dersi

Genel Fiziğe Giriş dersi

Temel İngilizce I dersi

Orteze Giriş

Temel Biyomekanik dersi

Kinesiyolojiye Giriş

Temel İlk Yardım

Bilgisayara Giriş

Temel İngilizce II

Üniversite Geneli Seçmeli – I

Yaz Stajı

Protez Uygulamaları

Ortez Uygulamaları

Protez Teknolojileri dersi

Ortez Teknolojileri dersi

Temel Halk Sağlığı dersi

Üniversite Geneli Seçmeli - II

Alan Seçmeli Dersi I

Klinik Staj

Spinal Ortezler

Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi dersi

Ortopedik Protez Ve Ortez Mezunları Ne İş Yapar?

Bu programın amacı, çeşitli nedenlerle üst veya alt ekstremitelerini kaybetmiş kişilere fonksiyonel protezler ile ağrıyı azaltan, fonksiyonu artıran, hareket ettiren, düzelten ve destekleyen dayanıklı, estetik ve fonksiyonel ortezler yapabilen teknikerler yetiştirmektir. Kas-iskelet ve sinir sistemi patolojilerinde vücut parçaları. Protez ve ortez üretimi için teknisyen hastadan ölçü alır, alçı kalıplarını yapar, yeniden şekillendirir ve cihazı bitirir ve statik ve dinamik hizalama ve ayarlamalar yaparak hastaya uygular.

Ortopedik Protez ve ortez mezunları ne iş yapar? Sonuç olarak, Ortopedik Protez ve Ortez Bölümü mezunları, insanların yaşadığı hareket kısıtlamalarını gidermek için protez ve ortez gibi yardımcı cihazların tasarımı, üretimi, uygulanması ve takibi konusunda uzmanlaşmışlardır. Mezunlar, sağlık sektöründe geniş bir yelpazede iş imkanlarına sahip olup, protez ve ortez üretimi yapan şirketlerde mühendis veya teknisyen olarak görev alabilirler veya hastanelerde, rehabilitasyon merkezlerinde veya özel kliniklerde çalışabilirler. Teknolojideki gelişmeler sürekli olarak gelişmekte ve yenilenmekte dolayısıyla bu alanda kalifiye eleman ihtiyacı artmaktadır.