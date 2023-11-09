Milli Eğitim Bakanlığı bu sene ilk kez ortaokul 6. sınıfların "Türkçe" ve "matematik" dersleri ile lise 9. sınıfların "Türk dili ve edebiyatı" ve "matematik" derslerinin ikinci yazılı sınavlarını "ülke genelinde ortak sınav" olarak düzenleme kararı verdi. 30 Ekim-10 Kasım tarihleri arasında yapılan 1. dönem 1 sınavlarının ardından 1. dönemin 2. sınavları ise 25 Aralık ile 5 Ocak günleri arasında gerçekleştirilecek. Sınavların tamamlanmasının ardından ortak sınav sonuçları e-Okul sistemi üzerinden öğrenilebilecek. İşte 2023 MEB ortak sınav sonuçları sorgulama ekranı...