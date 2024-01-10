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        Haberler Gündem Ortak sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 6. ve 9. sınıf ortak sınav sonuçlarına nasıl bakılır? Ortak sınav sonuçları sorgulama ekranı

        Ortak sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte ortak sınav sonuçları sorgulama ekranı

        Ortak sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih merakla bekleniyor. MEB tarafından 6. ve 9. sınıf öğrencilerinin girdiği ortak sınav sonuçları e-okul üzerinden ilan edilecek. Şimdi, gözler MEB'e çevrildi. Peki, ortak sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, ortak sınav sonuçları sorgulama ekranı ve diğer detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.01.2024 - 13:19 Güncelleme: 10.01.2024 - 13:19
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        • 1

          Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından gerçekleştirilen 1. dönemin ikinci yazılı sınavlarında sonuçlar bekleniyor. Yüzbinlerce öğrencinin katılımıyla gerçekleştirilen MEB ortak sınavı 26-27 Aralık tarihinde yapılmıştı. Şimdi, sınava giren 6. ve 9. sınıf öğrencileri ortak sınav sonuçlarını merak ediyor. Peki, ortak sınav sonuçları ne zaman açıklanacak ve sonuçlar nasıl öğrenilir, nereden bakılır? İşte, detaylar...

        • 2

          ORTAK SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

          MEB ortak sınav sonuç tarihi ile ilgili henüz resmi bir açıklama gelmedi. Ancak sınav sonuçlarının, sınavın yapıldığı tarihten itibaren 15 gün içinde açıklanacağı belirtildi. Bu bilgiler ışığında ortak sınav sonuçlarının bu hafta içinde açıklanması bekleniyor.

        • 3

          ORTAK SINAV SONUÇLARINA NEREDEN BAKILIR?

          Sınav sonuçları branş/alan öğretmenleri tarafından ortakyazilisinav.meb.gov.tr adresinden indirilecek ve öğrencilere duyurulacak. Ayrıca öğrenciler, aldığı puanı daha önceden olduğu gibi e-Okul sistemi üzerinden öğrenebilecek.

          E-OKUL GİRİŞ EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 4

          DEĞERLENDİRME 100 TAM PUAN ÜZERİNDEN OLACAK

          Sınavlarda sadece öğrencilerin sorulara verdiği doğru cevaplara puan verilecek.

          Yanlış cevaplar ise puanlamaya dahil edilmeyecek ve doğru cevapları etkilemeyecek. Sınav sonuçları 100 tam puan üzerinden değerlendirilecek.

        • 5

          MAZERET SINAVI DA YAPILACAK

          Geçerli mazereti bulunan öğrencilerin sınava katılmama gerekçesi, ortak yazılı sınav uygulama tarihinden itibaren en geç 5 iş günü içerisinde velisi tarafından okul müdürlüğüne yazılı bildirilecek. Sınavlara mazeretleri nedeniyle katılamayan öğrenciler için mazeret sınavı yapılacak.

          Ülke ve il genelinde yapılacak mazeret sınavlarının tarihi, il milli eğitim müdürlüklerince ilan edilecek. Mazeret sınavlarının soru ve cevap anahtarları, ölçme değerlendirme merkezi müdürlüklerince hazırlanacak, sınavın uygulanması ise eğitim kurumu sınıf veya alan zümrelerince yapılacak.

        • 6

          Mazeret sınavlarına katılmayan öğrenciler için ayrıca mazeret sınavı yapılmayacak ve öğrenci sınava katılmamış olarak değerlendirilecek.

          Öğrenci velisi, 3 iş günü içinde öğrencinin öğrenim gördüğü okul müdürlüğüne sınav sorularına yönelik itirazı için dilekçeyle başvurabilecek.

          Ortak yazılı sınav soru itirazları, ülke ve il geneli yapılan sınavlarda ölçme değerlendirme merkezi müdürlüklerince, ilçe geneli yapılan sınavlarda ilçe milli eğitim müdürlüklerince, okul geneli yapılan sınavlarda ise okul müdürlüklerince cevaplanacak.

          Ülke, il ve ilçe genelinde yapılan ortak yazılı sınavların cevap kağıtları, okullarda muhafaza altına alınacak.

        Haberi Hazırlayan: Başak Kanık
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