Orta Çağ Nedir, Tarihi ve Özellikleri Nelerdir?

Skolastik düşüncenin hüküm sürdüğü ve bu sebepten bilimsel ve teknolojik gelişmelerin durma noktasına geldiği Orta Çağ uygarlıkları devletleri isimleri nelerdir? Orta Çağ ne zaman ve nasıl başladı, ne zaman bitti? Ayrıntılar içeriğimizin devamında…

İşte, Avrupa için ‘’Karanlık Dönem’’ olarak ifade edilen Orta Çağ tarihi hakkında bilinmesi gereken tüm detaylar…

Orta Çağ Nedir?

M.S. 375 yılındaki Kavimler Göçü ya da M.S. 476’da Batı Roma İmparatorluğu’nun çöküşüyle başlayan ve 1453 yılında İstanbul’un fethedilmesi ya da 1492 yılında Amerika kıtasının keşfedilmesi ile sona eren dönem, tarihi kaynaklarda Orta Çağ olarak ifade edilmektedir. Yaklaşık olarak 1000 yıl süren bu dönem özellikle Avrupa’da önemli siyasi ve sosyal gelişmelerin yaşandığı bir çağ olarak oldukça ilgi çekicidir.

Orta Çağ Tarihi

Orta Çağ merkezi krallıklarının gücünün zayıfladığı ve yerlerine feodal beyliklerin tarih sahnesine çıktığı dönem olarak dikkat çekmektedir. Bu derebeylik rejiminde toprak sahiplerine senyör, bu topraklarda çalışanlara ise serf adı verilirdi.

Orta Çağ’ın en güçlü kurumu ise kilisedir. Dini görevlerin yanında eline siyasi bir güç de bulunduran kilise, Papa eliyle krallara taç giydirirdi. Elinde cennetten toprak vadetme, dinden çıkarma gibi yetkileri bulunan bu kuruma mensup din adamları dönemin en nüfuzlu sınıfı olarak kabul edilirdi. Kilisenin sahip olduğu skolastik düşünce fikir alanını da etki altına aldığından bu dönemde dogmatik bir anlayış hâkim olmuş; bilimsel ve teknik alanda önemli gelişmeler yaşanmamıştır.