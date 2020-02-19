19 ŞUBAT 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Pakdemirli, TUSAŞ'a ziyarette bulunarak Genel Müdür Temel Kotil ile görüştü. TUSAŞ'ı gezdikten sonra Türkiye'nin geldiği noktaya bir kez daha şahit olduğunun altını çizen Pakdemirli, Türkiye'nin hem helikopter hem de uçakta iddialı şekilde ilerlediğini söyledi.
Pakdemirli, Orman Genel Müdürlüğünün (OGM) tecrübesiyle dünyada ileri gelen teşkilatlardan birisi olduğuna işaret ederek, "Bu başarı yarınki başarının garantisi değil. Özellikle değişen iklimle beraber daha fazla yangınla mücadale etmek gerekiyor. O anlamda bütün yeni teknolojilerin hepsini denemeli ve test etmeliyiz. Yeni teknolojilerin hepsine açık olmalıyız." değerlendirmesinde bulundu.
Bakanlığın TUSAŞ'tan yangın söndürmede kullanmak için 3 adet T70 genel maksat helikopteri siparişi olduğunu anımsatan Pakdemirli, "TUSAŞ'tan ilk T70 yönetim helikopterlerimizi önümüzdeki yıl teslim alacağız. Uçuş hattında orman teşkilatına ait bir helikopterin olduğunu gördük. En güzel tarafı da bu helikoptere yerli ve milli yazılımların yüklenmiş olması. Gelecekte yönetim helikopteri olarak kullanacağımız bu helikopterleri orman yangınlarında mücadalede personel taşıma konusunda da kullanacağız." ifadelerini kullandı.
Pakdemirli, T70 helikopterlerinin orman teşkilatına çok farklı kabiliyetler kazandıracağına dikkati çekerek, helikopter sayesinde gece uçuşu yapılabileceğini anlattı.
İHA VE DRONE KULLANILIYOR
Geçen yıl orman yangınlarında drone ve insansız hava aracı (İHA) kullandıklarına dikkati çeken Pakdemirli, şunları kaydetti:
"Ülkemizde 750 yangın kulesi bulunuyor. Buralarda ana amacımız yangın ilk çıktığında tespit etmek ve raporlamak. Bu kulelerimizi yeni teknoloji termal kameralarla donatırken diğer taraftan da hava araçları vasıtasıyla bu tespitleri yapıyoruz. İHA'ları tespitten sonra koordinatı bulmak ve yer ekiplerine göndermek için kullanabiliyoruz. İHA'ların ikinci görevi ise yangın çıktıktan sonra bilginin yer ekiplerine kolayca aktarılması. Yerli ve milli insansız hava aracı ANKA'ları bu yıl yangın sezonunda kullanacağız."
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!