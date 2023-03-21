DHA

Antalya'da 28 Temmuz 2021'de tarihinde 4 noktada başlayıp, 10'uncu günde söndürülen orman yangınlarının Akseki'deki bölümünü çıkardığı suçlamasıyla tutuklanan Ali Yüksel'in yargılandığı davada arkadaşı Özlem T., tanık olarak dinlendi. Özlem T., Yüksel'in başka bir orman yangınıyla ilgili kendisine, 'Ben yaktım. Yakmamı başka biri istedi, parayı başka biri verdi. Motosikletten benzin çektim. Döke döke yaktım' dediğini anlattı. Özlem T., Ali Yüksel'in Akseki'deki yangını da çıkarmış olabileceğini düşündüğü için ihbar ettiğini söyledi. Sanık Ali Yüksel ise "Ben orman yakmadım. Özlem'i etkilemek için öyle söyledim" dedi.

Manavgat'ta 28 Temmuz 2021'de 4 farklı noktada başlayıp, 10'uncu gününde söndürülen Cumhuriyet döneminin 'en büyük orman yangını' olarak tarihe geçen büyük yangında Manavgat, Akseki, İbradı ve Gündoğmuş ilçeleri sınırlarındaki 60 bin hektar alan yandı, 2 binin üzerinde ev, iş yeri, depo ve ahır zarar gördü. Akseki ilçesinin Kepezbeleni mevkisinde 28 Temmuz gecesi başlayan ve esen sert poyrazla birlikte onlarca mahalleye büyük zarar veren orman yangınında; evlerinden çıkamayan Osman ve Şehri Kardaş çiftiyle arazözle alevlere müdahale eden orman işçileri Erdal Tolka ve Yaşar Cinbaş yaşamını yitirdi.

'KASTEN ORMAN YAKMAK' SUÇUNDAN TUTUKLANDI

Yangın devam ederken Alanya ilçesinde yaşayan Özlem T., 6 Ağustos 2021 günü jandarmaya giderek, daha önceden tanıdığı Ali Yüksel'in kendisini arayıp, 30 Haziran'da Gündoğmuş yol kavşağında çıkan ve 20 hektarlık kızılçam ormanının zarar gördüğü yangını para karşılığı çıkardığını söylediğini ihbar etti. Ali Yüksel'in Kepezbeleni'nde 28 Temmuz gecesi başlayan yangını da çıkarmış olabileceğini öne süren Özlem T., bu kişiyle yaptığı bir konuşmanın ses kaydını jandarma görevlilerine teslim etti. Bunun üzerine Ali Yüksel jandarma tarafından gözaltına alındı. İşlemleri tamamlanan Ali Yüksel, 'kasten orman yakmak' suçundan tutuklandı.

İKİ YANGINI KASTEN ÇIKARDIĞI BELİRTİLDİ

Yangınla ilgili Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Ali Yüksel'in Antalya- Konya kara yolu Manhayıt mevkisi Gündoğmuş kavşağında 30 Haziran'da çıkan orman yangınını kasten çıkardığı belirtildi. 28 Temmuz'daki Kepezbeleni mevkisi yangınını da Ali Yüksel'in çıkardığı anlatılan iddianamede, şüphelinin 'kasten orman yakmak', 'taksirle ölüme sebebiyet vermek' ve 'mala zarar vermek' suçlarından cezalandırılması talep edildi.

Olaya ilişkin dava Manavgat 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülmeye başlandı. Duruşmaya tutuklu sanık Ali Yüksel, Alanya Cezaevi'nden SEGBİS aracılığıyla katılırken salonda avukatı ve yakınlarıyla Manavgat, Akseki ve Gündoğmuş orman işletme müdürlüklerinin avukatları hazır bulundu.

'MEZARLIĞIN YANINDA BULUŞTUK'

Duruşmada tanık olarak dinlenen Özlem T., sanık Ali Yüksel'le 2006 yılında tanıştıklarını, kendisinden çeşitli gıda maddeleri aldığını anlattı. 1 Temmuz 2021 günü Akseki'de jandarma karakoluna gittiğini ve hakkındaki başka bir dava nedeniyle adli kontrol şartları gereği imza verdiğini anlatan Özlem T., "Oradan da Ali'yi aradım. Kendisi plakasız motosiklet satıyor. Bana köyde kullanmak üzere plakasız bir motosiklet ayarlamasını söylemiştim. Bana 'yangın nedeniyle her yerde polis, jandarma var, ben gelemem' dedi. Biz de yanımdaki arkadaşımla Gönnet Mahallesi'ne gittik. Ali'yle mezarlığın yanında buluştuk. Eli sarılıydı. Uzaktan dağların yandığını görebiliyorduk" diye konuştu.

'MOTOSİKLETTEN BENZİN ÇEKTİM'

Bu olaydan birkaç hafta sonra Ali Yüksel ile bu kez bir cep telefonu görüşmesi yaptıklarını belirten Özlem T., "Bir gün Ali beni aradı, bir süre havadan sudan konuştuktan sonra, 'Manhayıt'taki yangını duydun mu? Ben yaktım. Yakmamı başka biri istedi, parayı başka biri verdi. Sabaha karşı motosikletle gittim. Motosikletten benzin çektim. Döke döke yaktım. 1000 liraya anlaşmıştık, 250 lira da fazla verdiler' dedi" diye konuştu. Ali Yüksel ile yaptıkları bu görüşmeyi telefonundaki bir uygulama sayesinde kaydettiğini söyleyen Özlem T., bu kaydı da jandarmaya verdiğini anlattı.

'KENDİSİNİ ETKİLEMEK İÇİN ÖYLE SÖYLEDİM'

Sanık Ali Yüksel ise Özlem T. ile uzun zamandır tanıştıklarını söyleyerek, "Ben orman yakmadım. Kimin yaktığını bilmiyorum. Özlem'i etkilemek için öyle söyledim. Özlem, 'ben yaptım, ben ettim' gibi sözlerden etkileniyordu. Ben de kendisini etkilemek istedim" dedi.

Duruşma, dosyadaki eksiklerin giderilmesi için ertelendi.