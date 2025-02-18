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        Haberler Gündem Ordu’nun 3 noktasında sahile vuran 7 varilden birinde kimyasal madde tespit edildi - Öne çıkan haberler

        Ordu’nun 3 noktasında sahile vuran 7 varilden birinde kimyasal madde tespit edildi

        Ordu'nun Ünye, Fatsa ve Gülyalı ilçesinde sahile vuran 7 varil tedirgin etti. Varillerden birinde kimyasal madde olduğu ve imha edileceği öğrenilirken, 2 noktadan alınan 6 varilin ise temiz olduğu belirtildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.02.2025 - 19:35 Güncelleme: 18.02.2025 - 19:39
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        Sahile vuran variller ekipleri harekete geçirdi
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        Ordu’nun Ünye, Fatsa ve Gülyalı ilçelerinde kıyıya vuran 7 varil, ekipleri harekete geçirdi. Gülyalı’daki varilde kimyasal madde tespit edildi.

        Varil, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekiplerince imha edilmek üzere sahilden alındı.

        Olay, Ünye, Fatsa ve Gülyalı ilçelerindeki sahilde meydana geldi. Ünye’de 3, Fatsa’da 3 ve Gülyalı ilçesinde ise 1 varil kıyıya vurdu. Kıyıya vuran şüpheli varilleri gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

        İhbar üzerine olay yerlerine Sahil Güvenlik Komutanlığı ile AFAD Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik, Nükleer Tehditler (KBRN) ekipleri sevk edildi. Yapılan gerekli incelemeler sonrasında, Ünye ve Fatsa ilçesinde kıyıya vuran varillerde kimyasal, radyolojik ve nükleer bir bulguya rastlanmadı. Gülyalı ilçesindeki varilde ise kimyasal madde tespit edildi. Yapılan incelemeler sonrasında Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleri, varili imha etmek üzere teslim aldı.

        Ünye ve Fatsa ilçelerindeki varillerin iskelede şamandıra olarak kullanılan variller olduğu belirtilirken; Gülyalı ilçesinde kıyıya vuran varilin ise gemiden düştüğü veya akıntı ile Gürcistan’dan gelmiş olabileceği belirtildi.

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        #ordu
        #kimyasal varil
        #haberler
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