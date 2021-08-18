İlk bakışta hemen benzetiliyor... Doğal oluşum!

Ordu'nun Perşembe ilçesi, eşsiz güzellikleri ile doğaseverlerin ilgi odağı oluyor.
İHA'nın haberine göre Perşembe ilçe merkezine 15 kilometre uzaklıktaki Belicesu Mahallesi'ndeki Timsah Adası da yazları ziyaretçi akınına uğrarken, görenleri hem şaşırtıyor hem de hayran bıraktırıyor.
Doğal ve Kültürel Varlıkları Koruma Envanteri'nde bulunan adanın karayla birleştiği alandaki kumsal halk plajı olarak da kullanılırken, uzaktan ve yüksekten bakınca timsahı andıran ada görenleri hayrete düşürüyor.
"BİR NOKTADAN TİMSAHA BENZİYOR"
Adanın timsaha benzeyen noktasında restoran işleten Halis Keskin, “İnsanlar ilk olarak benzetmeye çalışıyor. Sonrasında kendi aralarında timsaha benzediğine hemfikir oluyor. Bu ada güzelliği ve ciddi anlamda timsaha benzemesi nedeniyle insanların dikkatini çekiyor. Bir noktadan bakıldığında tam olarak timsaha benziyor. Plaja inildiğinde ise ada şeklinde görünüyor. Karadeniz’in doğal güzellikleri arasında yer alıyor” dedi.
Vatandaşlar, adanın timsahı andırdığını belirterek, burayı ilk kez görenlerin şaşırdığını belirtti.
Burayı ilk defa görenlerin doğal bir oluşum olduğuna inanmakta güçlük çektiğini belirten vatandaşlar, herkesin burayı gelip görmesi gerektiğini ifade etti.
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