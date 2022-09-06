Alınan bilgiye göre, Saraçlı Mahallesi Akkuş-Niksar Caddesi'nde amcaoğulları olduğu öğrenilen E.Ö. ve Birol Ö. arasında tartışma çıktı.

Ordu'nun Ünye ilçesinde bir kişi tartıştığı kuzeni tarafından bıçakla öldürüldü.

AA'nın haberine göre; polis ekiplerince gözaltına alınan zanlı E.Ö, İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.