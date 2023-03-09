Eşini öldürmüştü, ablasının evinde yakalandı

Ordu'nun Altınordu ilçesinde boşanma aşamasındaki eşini bıçaklayarak öldürüp kaçan zanlı yakalandı.

Kayabaşı Mahallesi'nde dün, 3 katlı binanın giriş katında boşanma aşamasındaki 4 çocuğunun annesi Yeliz G'yi (32) bıçaklayarak öldürdükten sonra kaçan Muhammer G'nin (47) yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdürüldü.

Jandarmanın çalışmasında, Muhammer G'nin Ortaköy Mahallesi'ndeki ablasının evine erzak için gideceği istihbaratına ulaşıldı. Bunun üzerine bölgeye giden ekipler, Muhammer G'yi evde yakaladı.

AA'nın haberine göre; sağlık kontrolü için Ordu Devlet Hastanesine götürülen Muhammer G. daha sonra geniş güvenlik önlemleri altında Altınordu İlçe Jandarma Komutanlığı'na getirildi.

Altınordu ilçesi Kayabaşı Mahallesi'nde 3 katlı binanın giriş katında ikamet eden Muhammer G, boşanma aşamasındaki 4 çocuğunun annesi eşine bıçakla saldırmış, ağır yaralanan kadın, kaldırıldığı özel hastanede yaşamını yitirmişti.

Zanlı, motosikletiyle olay yerinden kaçmıştı. Jandarma ekipleri motosikleti yaklaşık 30 kilometre uzaklıkta terk edilmiş bulmuştu.