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Ordu'da bulunan yaban tavşanı doğaya salındı

Ordu'nun Fatsa ilçesinde bulunan yaban tavşanı, doğal yaşam alanına bırakıldı

Giriş: 21.03.2023 - 09:37 | Güncelleme: ABONE OL
Ordu'da bulunan yaban tavşanı doğaya salındı
Ordu'da bulunan yaban tavşanı doğaya salındı
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AA

Ordu Fatsa'da bulunan yaban tavşanı, doğal yaşam alanına bırakıldı.

İlçe kırsalında duyarlı bir vatandaşın bularak Fatsa Belediyesine teslim ettiği yaban tavşanı, Doğa Koruma ve Milli Parklar Ordu Şube Müdürlüğü Ünye Şefliği'ne götürüldü.

İlçedeki veteriner kliniğinde sağlık kontrolünden geçirilen yaban tavşanının durumunun iyi olduğu belirlendi.

Beslenen yaban tavşanı, Ünye Asarkaya Kent Ormanı'nda doğal yaşam alanına bırakıldı.

Ünye şefi Saygın Yıldırım, yaban tavşanının ilk muayenesini yaptıklarını ve herhangi bir sağlık sorununa rastlamadıklarını söyledi.

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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