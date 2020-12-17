ÖRDEK PASTİLLA TARİFİ İÇİN GEREKEN MALZEMELER
1/2 ördek
2 baklavalık yufka
2 kuru soğan ince kıyılmış
3 yumurta sarısı
1 yemek k. Tereyağı
1 diş sarımsak
4 ince kesilmiş zencefil
1/2 cay k. Toz tarçın
1/2 cay k. Toz kimyon
1/2 cay k. Toz zencefil
1/2 taze aci chili biberi
3 dal taze soğan
1 çay kaşığı toz şeker
4 dal maydanoz
1 bardak sebze suyu
50 g file badem
1 yemek k. Zeytinyağı
2 yemek k Koruk sirkesi
Taze çekilmiş karabiber
Pudra şekeri
Toz tarçın
ÖRDEK PASTİLLA NASIL YAPILIR?
1. Ördekleri yıkayın ve kurutun, tuz, biberleyin. Kemikli şekilde parçalayın.
2. Ördekleri düdüklü tencerede az zeytinyağıyla kavurun. Soğan, sarımsak, taze Zencefil, toz zerdeçal, kimyon, toz kişniş, tarçın ekleyin, etler baharatlarla kaplanana dek pişirin.
3. Koruk sirkesi ve şekerle deglaze edin, sebze suyunu verin ve düdüklüde kemikten ayrılacak kıvama gelene kadar pişirin ( veya normal tencerede 50 dk. Zaman zaman üste çıkan yağları toplayarak pişirin)
4. Stoğu süzün, soğanları bir kenara ayırın. Eti kemiklerinden dikkatlice ayırın ve büyük parçaları didikleyin. Stoğu pişirerek 2/3 oranında azaltın, yukarı çıkan yağ ve parçacıkları temizleyin.
5. Stoktan 1 bardak kadar alın, 3 yumurta sarısıyla çırpın ve bu karışımı, stoğa geri ekleyin. Stok boza kıvamı alana kadar düşük ateşte pişirin. İnce kıyılmış maydanoz,taze soğan , chili biberi ve pişmiş soğanlarla harmanlayın. Tuz, karabiberini de ekleyin ve buzdolabında karışım kalınlaşıncaya dek soğutun.
6. Zeytinyağını ısıtın, bademleri altın sarısı renge gelene dek kavurun. Havlu kağıdın üzerinde yağını çekmesi için dinlendirin.
7. Tereyağını eritin. Baklava yufkalarını fırça ile yağlayınz Yufkaları, fırına atacağınız kaptan 10’ar cm kenarda kalacak şekilde kesin. Ortaya badem ile karıştırdığınız ördek karışımını koyun. Dışarıda kalan yufkaları ortaya ve içeri doğru katlayın. Kenarları da yağlayın ve son olarak kalan yağla üstünü yağlayın.
8. Önceden 200 dereceye ayarlanmış fırında 15 dk pişirin. Çıkınca ters yüz ederek tabağa alın.
9. Tarçın ve pudra şekerini karıştırın, üzerine eşit şekilde serpin, kızdırdığınız şişlerle, baklava deseni şeklinde iz yapın.
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