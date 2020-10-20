Oral kavite olarak isimlendirilen bölge; dudakların ve yanakların iç kısmını, dişleri, diş etlerini, dilin 2/3 ön kısmını, dilin altındaki ağız tabanını ve ağzın kemik çatısını içerir.
Bu kanserler erkeklerde kadınlara oranla iki kattan daha fazla görülürler. En sık dil, diş eti ve ağız tabanında görülürler. Ortalama 50'li yaşlarda ortaya çıkarlar.
RİSK FAKTÖRLERİ
ERKEN TEŞHİSİ MÜMKÜN MÜDÜR?
Dudak kanserleri için rutin bir tarama testi veya planı yoktur. Yine de, bu alanlardaki birçok kanser doktor, diş hekimi veya kendi kendine muayene ile erken bulunabilir. Özellikle de bu kanserler için daha yüksek risk altındaysanız, riskli bölgeden biyopsi alınması ile tanı konur.
ORAL KAVİTE KANSERİ BELİRTİLERİ
Bu durumlardan herhangi birinin 2 haftadan fazla sürmesi durumunda bir doktor veya diş hekimine başvurmak çok önemlidir.
TEDAVİ
Kanserin nerede olduğuna bağlı olarak, kanseri ortadan kaldırmak için farklı tedavi yöntemleri uygulanabilir. Cerrahi genellikle bu kanserler için kullanılan ilk tedavidir. Sıklıkla erken evre kanserler, küçük ve yayılmamış olanlar için cerrahi uygulanır.
Radyoterapi kanser hücrelerini yok etmek veya büyüme hızını yavaşlatmak için yüksek enerjili x-ışınları veya parçacıkları kullanır. Radyasyon tedavisi, oral kavite kanserlerinde birçok şekilde kullanılabilir. Bazı hastalar cerrahi ve radyoterapi kombinasyonuna veya kemoterapi radyoterapi kombinasyonuna ihtiyaç duyabilir. Kemoterapi kanseri tedavi etmek için anti-kanser ilaçların kullanılmasıdır. Bu ilaçlar kan dolaşımına girerek vücuda yayılmış kanserler ulaşır.
TAKİP
Tedaviyi tamamladıktan sonra tüm takip randevularınıza gitmek çok önemlidir, doktorunuz olması muhtemel sorunlar hakkında sorular soracaktır ve sizi muayene edecektir. Doktorunuz ayrıca laboratuar testleri veya görüntüleme testleri de isteyebilir.
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