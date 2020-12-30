İlk etapta yatırım ardından...

Uzakdoğu merkezli akıllı telefon markası Oppo, tüm dünyada pandemi nedeniyle zorlu geçen 2020 yılına ilişkin değerlendirmesini ve 2021 yılına dair hedeflerini paylaştı.
Şirketten yapılan açıklamada, 2020’de yeni nesil hibrit yakınlaştırma teknolojisini piyasaya süren Oppo’nun 125W hızlı şarjı da tanıttığı belirtildi.
Açıklamada, “İkinci yılını doldurduğu Türkiye pazarında ise başarıların ardı ardına geldiği bir yıl oldu. Find serisinin öne çıkan modeli Find X2 Türkiye'de ilk kez tüketiciyle buluştu. Reno3 ve Reno4 Serisi başarılı satış rakamları yakaladı. Yine bir ilk olarak Enco W31 ve Enco W51 kablosuz kulaklık modelleriyle akıllı saat Oppo Watch Türkiye'de ilk kez satışa sunuldu” denildi.
'TÜRKİYE'DEKİ BÜYÜMEMİZE PARALEL OLARAK...'
Açıklamada Oppo’nun 2021 yılı için hedeflerini de paylaşan Oppo Türkiye Genel Müdürü Weijian Zhou, şunları söyledi:
“2020 ne kadar zorlu geçen bir yıl olsa da Oppo için Türkiye pazarında güçlendiği, yenilikçi ürünlerini tüketicilerle buluşturduğu ve yerel yatırımlarını gerçekleştirdiği başarılı bir yıl oldu. 2021'de daha fazla yenilik yapmaya ve dünya çapında daha fazla insana teknoloji deneyimleri sunmaya hazırız. İlk etapta, Türkiye'deki büyümemize paralel olarak aldığımız yatırım kararını hayata geçireceğiz. Bununla birlikte dönemsel olarak gerçekleştirdiğimiz reklam kampanyalarımızla lokal iletişimizi daha da artırmayı hedefliyoruz. 2021, Find, Reno ve A serisinin yeni modellerinin ve yeni akıllı ürünlerimizin Türkiye'de tüketicilerimizle buluştuğu bir yıl olacak. 2021'de de Oppo tüketicilerin beklentilerine cevap veren bir marka olmaya devam edecek.”
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