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        Haberler Ekonomi Enerji OPET'ten filo yönetimini kolaylaştıran uygulama - Enerji Haberleri

        OPET'ten filo yönetimini kolaylaştıran uygulama

        OPET nesil yakıt ikmal ve ödeme sistemi 'Otobilim mobil uygulamasını' kullanıma sundu. Firma bu uygulama ile hızlı ve cihazsız yakıt alım kolaylığı sağladığını belirtti. Filo yöneticilerine yakıt süreçlerini merkezi bir şekilde yönetme imkanı sunan 'Otobilim' uygulamasında, araç sayısı sınırı olmaksızın, sisteme tanımlama yapılarak ödeme yapma imkanı sunuyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.10.2023 - 16:28 Güncelleme: 11.10.2023 - 16:28
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        OPET'ten filo yönetimini kolaylaştıran uygulama
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        OPET, ticari müşterilere yönelik yeni hizmeti ‘Otobilim mobil uygulaması’nı hayata geçirdi. Firmadan yapılan açıklamaya göre özellikle küçük ve orta ölçekli şirketlerin, araç yakıt alımlarını kolaylaştırmayı hedefleyen Otobilim uygulaması sayesinde; standart prosedürlerde vakit alan anlaşma ve ilk yakıt alım süreçleri dakikalar içerisinde tamamlanabiliyor.

        Otobilim ile mobil uygulama üzerinden hesap açılarak herhangi bir cihaz montaj sürecine girmeden akıllı telefon üzerinden yakıt alımı sağlanıyor. Ayrıca, ayda 2 kere faturalama yapılarak kullanıcıların araç giderlerini kontrol altına alma ve takip etme olanağı sunuluyor. Birden fazla kredi kartı ekleme ve tercih edilen kredi kartını önceliklendirme opsiyonu da yer alan Otobilim ile limit tanımlaması da yapılabiliyor.

        Kullanıcıların uygulama üzerinden kolaylıkla kullanabildiği Otomobilim, filolara ve ticari müşterilere verimlilik ve zamandan tasarruf sağlıyor. Filo yöneticileri, operasyonel süreçlerdeki tüm işlemleri kontrol edebilme imkanına kavuşuyor; yakıt dolum, fatura detaylarını görüntüleme, hızlı ve sistemli rapor alma ve dönemsel faturalama gibi süreçler Otobilim üzerinden yönetilebiliyor.

        'TEKNOLOJİ YATIRIMLARIMIZ DEVAM EDECEK'

        OPET Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Murat Zengin “Akaryakıt dağıtım sektörünün en sevilen markası olarak, müşteri deneyimini mükemmelleştirmeye, ihtiyaçları gideren ürün ve hizmetler geliştirmeye odaklanıyoruz. Değişen müşteri talepleri ve yeni teknolojiler, yenilikleri keşfetmemiz için fırsatlar yaratıyor. Teknolojinin bize sunduğu tüm yenilikleri takip ediyor, ürünlerimize adapte ediyoruz. Teknoloji geliştikçe bizim de bu alana yatırımlarımız devam edecek” diye konuştu.

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