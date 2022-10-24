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Kuruluşunun 30'uncu yılını kutlayan Opet, Stevie International Business Awards, Stevie for Great Employers ve Stevie Women in Business’tan 20 ödülün birden sahibi oldu.

Yapılan açıklamaya göre şirket Globee Awards ödül programları Women World Awards, CEO World Awards ve Business Excellence Awards’tan ise 21 ödül kazandı.

Globee Awards Business Excellence Awards’ta ve Ceo Worlds Awards’ta ‘Enerjide Yılın Şirketi’ dalında 2 altın ödül alan Opet’in ‘Türkiye'de akaryakıt sektörünün dönüşümüne öncülük ettiğine’ dikkat çekildi.

Aynı organizasyonda ‘Enerji ve Sürdürülebilirlikte Yenilikçilik’ bronz ödül, Stevie International Business Awards’ta (IBA) ise enerjide ‘Yılın Şirketi’ ve ‘Yılın Enerji Sektöründeki En Yenilikçi Şirketi’ gümüş ödülün sahibi de Opet oldu.

Öte yandan, Opet Yönetim Kurulu Kurucu Üyesi Nurten Öztürk, Stevie International Business Awards’da (IBA) “Yılın Kadını”, “Yaşam Boyu Başarı Ödülü” ve “Enerji Sektöründe Yılın Yöneticisi” kategorilerinde ödül kazandı.

“Yaşam Boyu Başarı Ödülü”ne layık görülen ilk Türk unvanını alan Öztürk, Stevie Women In Business Awards’da da ‘Yılın Sosyal Değişim Yaratıcısı’ dalında ödüle layık bulundu.

Nurten Öztürk, Globee Awards Women World Awards’da ise “İş Dünyasında Yılın Başarılı Kadın Rol Modeli” kategorisinde altın ödül alarak Türk Kadınları için toplumsal değişim yaratan rol model olarak gösterildi.

Öztürk'ün organizasyonda ayrıca Avrupa, Orta Doğu ve Afrika bölgesini kapsayan “Yılın Kadını” kategorisinde de altın ödülün sahibi olduğu açıklandı. Öztürk, Globee Awards Business Excellence Awards’ta ise ‘Yılın Vizyoner Kadın Lideri’ seçildi.