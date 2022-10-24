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Haberler İş-Yaşam Opet'e 30'uncu yılında 41 ödül

Opet'e 30'uncu yılını 41 ödülle kutladı

Opet, Uluslararası Stevie Ödülleri’nde 20, Globee Ödülleri’nde ise 21 ödüle birden layık görüldü. 'Yılın Şirketi', 'Avrupa’nın En İyi Sosyal Sorumluluk Programı', 'Enerji Sektöründe En Yenilikçi Şirket' gibi ödüllerin sahibi olan şirket için jüri üyeleri tarafından 'Türkiye’de akaryakıt sektörünün dönüşümüne öncülük ediyor' yorumunda bulunuldu. Opet Yönetim Kurulu Kurucu Üyesi Nurten Öztürk, ‘Yılın Sosyal Değişim Yaratıcısı’, ‘İş Dünyasında Yılın Başarılı Kadın Rol Modeli’, ‘Yılın Vizyoner Kadın Lideri’, ‘Yılın Kadını’, ‘Yaşam Boyu Başarı Ödülü’ ve ‘Enerjide Yılın Yöneticisi’ başlıklarında ödül kazanırken, aynı zamanda Stevie International Business Awards’da ‘Yaşam Boyu Başarı Ödülü’ne layık görülen ilk Türk oldu

Giriş: 24.10.2022 - 15:30 | Güncelleme: ABONE OL
Opet'e 30'uncu yılında 41 ödül
HABERTURK.COM

Kuruluşunun 30'uncu yılını kutlayan Opet, Stevie International Business Awards, Stevie for Great Employers ve Stevie Women in Business’tan 20 ödülün birden sahibi oldu.

Yapılan açıklamaya göre şirket Globee Awards ödül programları Women World Awards, CEO World Awards ve Business Excellence Awards’tan ise 21 ödül kazandı.

Globee Awards Business Excellence Awards’ta ve Ceo Worlds Awards’ta ‘Enerjide Yılın Şirketi’ dalında 2 altın ödül alan Opet’in ‘Türkiye'de akaryakıt sektörünün dönüşümüne öncülük ettiğine’ dikkat çekildi.

Aynı organizasyonda ‘Enerji ve Sürdürülebilirlikte Yenilikçilik’ bronz ödül, Stevie International Business Awards’ta (IBA) ise enerjide ‘Yılın Şirketi’ ve ‘Yılın Enerji Sektöründeki En Yenilikçi Şirketi’ gümüş ödülün sahibi de Opet oldu.

Öte yandan, Opet Yönetim Kurulu Kurucu Üyesi Nurten Öztürk, Stevie International Business Awards’da (IBA) “Yılın Kadını”, “Yaşam Boyu Başarı Ödülü” ve “Enerji Sektöründe Yılın Yöneticisi” kategorilerinde ödül kazandı.

“Yaşam Boyu Başarı Ödülü”ne layık görülen ilk Türk unvanını alan Öztürk, Stevie Women In Business Awards’da da ‘Yılın Sosyal Değişim Yaratıcısı’ dalında ödüle layık bulundu.

Nurten Öztürk, Globee Awards Women World Awards’da ise “İş Dünyasında Yılın Başarılı Kadın Rol Modeli” kategorisinde altın ödül alarak Türk Kadınları için toplumsal değişim yaratan rol model olarak gösterildi.

Öztürk'ün organizasyonda ayrıca Avrupa, Orta Doğu ve Afrika bölgesini kapsayan “Yılın Kadını” kategorisinde de altın ödülün sahibi olduğu açıklandı. Öztürk, Globee Awards Business Excellence Awards’ta ise ‘Yılın Vizyoner Kadın Lideri’ seçildi.

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