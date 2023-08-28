OpenAI, ChatGPT'nin şirketlere yönelik sürümünü yayınlayacak

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OpenAI'dan yapılan açıklamada, kurumsal düzeyde güvenlik ve gizlilik, sınırsız yüksek hızlı GPT-4 erişimi, gelişmiş veri analizi kabiliyetleri, özelleştirme seçenekleri ve çok daha fazlasını sunan "ChatGPT Enterprise"ın piyasaya sürüleceği bildirildi.

Yapay zekanın çalışma hayatının her alanına yardımcı olabileceğine, ekipleri daha yaratıcı ve üretken hale getirebileceğine inanıldığı belirtilen açıklamada, herhangi bir göreve yardımcı olacak yapay zeka asistanına doğru bir adım daha atıldığı aktarıldı.

Açıklamada, kuruluşlardan ChatGPT'ye yönelik benzeri görülmemiş bir talep görüldüğü belirtilerek, ChatGPT Enterprise'ın ilk kullanıcıları arasında Block, Canva, Carlyle, The Estée Lauder, PwC ve Zapier gibi şirketlerin olduğu kaydedildi.

OpenAI'ın Kasım 2022'de piyasaya sürdüğü tüketici odaklı ChatGPT ile üretken yapay zekanın günlük görevlerde kullanımı artmış ve uygulama ocak ayı itibarıyla aylık 100 milyon aktif kullanıcıya ulaşmıştı.