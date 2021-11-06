English Ninjas Open English'e satıldı

Online İngilizce eğitim platformu olarak faaliyet gösteren yerli girişim English Ninjas, bu alanda global ölçekte faaliyetler yürüten Open English tarafından satın alındı. 30'dan fazla ülkede online İngilizce eğitim platformu sunan Open English'in, bu satın alma ile Türkiye pazarında da büyüme operasyonunu başlattığı kaydedildi.
Yapılan açıklamaya göre, Open English, 2008 yılından bu yana 30'dan fazla ülkede 1 milyondan fazla kişinin akıcı bir şekilde İngilizce konuşmasını sağladı. İnternet bağlantısıyla zaman mekan fark etmeksizin haftanın 7 günü 24 saat boyunca eğitim imkanı sunan Open English'in, ana dili İngilizce olan profesyonel öğretmenlerle çalıştığı bildirildi.
Satın alma işleminin ardından, English Ninjas kurucusu Ali Servet Eyüboğlu'nun Open English Türkiye Ülke Müdürü olarak görev alacağı öğrenildi.
Türkiye'deki hedefleri hakkında bilgi veren Eyüboğlu, "English Ninjas 5 yılı aşkın bir süredir Türkiye'deki kurumlara ve bireylere konuşma pratiği ağırlıklı online İngilizce eğitimi sunuyordu. Open English çatısı altında daha güçlü bir şekilde ülkemizin İngilizce seviyesini yükseltmeye devam edecek" dedi.
Open English Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO'su Andres Moreno da, "İngilizce öğrenimini yeniden yaratmak üzere 2008 yılında Amerika'da kurulduk ve 12 yılı aşkın sürede dünyanın farklı bölgelerinde 30'dan fazla ülkeden 1 milyondan fazla öğrenciye İngilizce öğrenmeleri konusunda destek olduk. Türkiye uluslararası genişleme stratejimiz çerçevesinde hedef ülkeler arasında yer alıyordu. Online eğitim alanında Latin Amerika'daki 12 yıldan uzun süreli tecrübemiz öğrencilerin İngilizce eğitime tam dahil olmalarını sağlayan kanıtlanmış bir metodolojiyi geliştirmemizi sağladı" şeklinde konuştu.
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