Opel Türkiye Genel Müdürü Yiğit Yantaç OtoSpor'a konuk oldu - Otomobil Haberleri

Opel Türkiye Genel Müdürü Yiğit Yantaç OtoSpor'a konuk oldu - Otomobil Haberleri

HT Spor'un otomotiv sektörü ve motor sporlarını buluşturan programı 'OtoSpor' yeni bölümü ile ekrana geldi.

Programın bu haftaki bölümünde Opel Türkiye Genel Müdürü Yiğit Yantaç Yiğitcan Yıldız'ın konuğu oldu.

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HT Spor'dan Gizem Direk ise, Formula 1 sezonunun ikinci yarışı olan Çin GP'deki gelişmeleri değerlendirdi.

Programın test köşesinde ise Alman otomobil üreticisi BMW'nin kompakt sınıf temsilcisi yenilenen 1 Serisi ile ilgili izlenimler aktarıldı.

OtoSpor, her hafta Salı saat 10.00'da HT Spor ekranlarında otomotiv ve motor sporlarındaki en son gelişmeleri ekrana taşıyor.