OPEC, küresel petrol talebi tahminini aşağı yönlü revize etti

OPEC'in aylık petrol piyasası raporuna göre, kasımda ham petrol üretiminin en fazla arttığı ülke Libya, en çok düştüğü ülke ise Irak oldu.

Libya'da üretim günlük 141 bin varil artarak 1 milyon 238 bin varile yükseldi. Irak'ta ise günlük üretim 45 bin varil azalarak 4 milyon 43 bin varile geriledi.

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Aynı dönemde, grubun en büyük petrol üreticisi Suudi Arabistan'da üretim günlük 10 bin varil azalarak 8 milyon 963 bin varil oldu.

OPEC'in ham petrol üretimi kasımda önceki aya göre günlük 104 bin varil artarak 26 milyon 657 bin varile çıktı. Geçen ay OPEC ve OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubunun toplam ham petrol üretimi ise günlük 323 bin varil artarak 40 milyon 665 bin varil olarak kayıtlara geçti. REKLAM OPEC, KÜRESEL PETROL TALEBİ TAHMİNİNİ AŞAĞI YÖNLÜ REVİZE ETTİ OPEC, gelecek yıl için küresel petrol talebine yönelik artış öngörüsünü bir önceki tahminine göre günlük 90 bin varil aşağı yönlü revize etti.

Buna göre, küresel petrol talebinin 2025'te bu yıla kıyasla günlük 1 milyon 450 bin varil artarak yaklaşık 105 milyon 270 bin varil olması bekleniyor. Gelecek yıl talebin bu yıla kıyasla OECD dışı ülkelerinde günlük 1 milyon 340 bin varil, OECD ülkelerinde de yalnızca 110 bin varil artacağı hesaplanıyor. Buna göre, 2025 için öngörülen talebin günlük 59 milyon 400 bin varilini OECD dışı ülkelerin, günlük 45 milyon 870 bin varilinin ise OECD ülkelerinin oluşturacağı tahmin ediliyor.

Öte yandan, bu yıl küresel petrol talebinin geçen yıla göre günlük 1 milyon 610 bin varil artışla yaklaşık 103 milyon 820 bin varil seviyesinde gerçekleşeceğini öngörülüyor. OPEC, daha önce bunu günlük yaklaşık 104 milyon varil olarak tahmin etmişti. * Haberin görseli Associated Press'ten servis edilmiştir.